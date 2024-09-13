"Для помощников нардепов деньги есть, а для учителей нет": властям озвучили вариант как поднять зарплаты педагогам

Профсоюз настаивает, что учителя имеют право на оклад в размере трех минимальных зарплат

На фоне коррупционных скандалов и заявлений властей о создании в Украине новых министерств, что предусматривает и дополнительные расходы на содержание аппарата, представители образовательного сообщества логично задают вопрос об оплате собственного труда. Об ощутимом ее увеличении в этом году речь не идет, не факт, что оно произойдет и в следующем.

"Телеграф" пообщался на эту болезненную тему с заместителем председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергеем Романюком.

– В этом году было анонсировано двухэтапное повышение заработной платы педагогов. Насколько фактически больше они стали получать?

- Дважды в этом году подняли только минимальную заработную плату – 1 января до 7 100, а 1 апреля – до 8 000 тыс. гривен. Но при этом должностной оклад работника I тарифного разряда остался неизменным – 3 195 гривен, хотя планировалось повышение до 3 600 гривен. Хотя в целом он не может быть ниже минималки. Однако мы видим другую ситуацию.

Дело в том, что государство в свое время ввело единую тарифную сетку для всех, кто получает средства из государственного бюджета. Но впоследствии из нее начали выводить госслужащих и т.п., а ключевыми отраслями, кто остался на этой системе расчета выплат, являются образование и медицина. Именно поэтому при средней заработной плате в Украине свыше 20 тысяч гривен, у педагогов это 12 тысяч гривен. Конечно, отраслевой профсоюз выражает недовольство таким положением дел. Ведь учитель работает не со шваброй или другими неживіми предметами, а с самым дорогим, что есть у всех – с детьми. И получается, что это, самое дорогое, мы не ценим.

– Если говорить не о средней цифре, а о реальных зарплатах. Сколько получает молодой учитель без опыта?

– У нас такая хитрая система начисления зарплаты, что молодой учитель получает примерно 6 600 гривен. И даже если ему дать классное руководство, а это плюс 25%, в общей сложности получается не более 8 000 гривен. То есть это как минимальная заработная плата. А теперь вопрос: пойдет ли в школу при таких условиях учитель информатики после окончания вуза? Ведь студентов еще во время обучения берут на практику в компьютерные компании и предлагают минимум 800 долларов (33,1 тыс. гривен в эквиваленте – Авт.). Полгода прошло, если они себя хорошо показали, им повышают плату.

Или второй пример. Вы хорошо знаете английский, и день работы переводчиком на выставке может вам принести те же деньги, что вы бы заработали в школе за месяц. Есть ли у вас стимул идти в школу? Думаю, ответ очевиден.

И даже если вы учитель с большим стажем, то есть проработали не менее 8-10 лет, и вышли на высшую категорию, это может прибавить к зарплате только 10%. Еще предусмотрена 10-процентная надбавка за педагогические звания – старший учитель и учитель-методист. Плюс доплаты за классное руководство – 25% и за заведование учебным кабинетом – 10-13%. Но все равно мы получаем не столь уж значительные суммы.

- Низкие зарплаты – среди основных причин массовых увольнений, о которых говорят в профессиональном сообществе?

- Действительно, уровень заработной платы в отрасли, не отвечающий никаким критериям, влияет на решение педагогов уходить из школы. А второе – это постоянные реформы, которые вводит каждое правительство и профильный министр. Но людям нужны не они, а нормальные условия для работы и уровень зарплаты. В то же время мы видим пренебрежительное отношение к статусу учителя, попытку сделать его ответственным буквально за все, что происходит в обществе. И все это вместе заставляет людей уходить из профессии и искать применение своим знаниям в другой сфере.

Мы должны понимать при этом, что педагогические кадры быстро не восстанавливаются. И это будет иметь даже большие последствия, чем образовательные потери, о которых сейчас все говорят. Уже министр образования Оксен Лесной заявлял о дефиците учителей информатики, математики, английского языка. И ситуация будет только ухудшаться как из-за соответствующей демографической ситуации, так и из-за уменьшения государственного заказа.

- Возможно, вы слышали об инициативе Запорожской ОГА доплачивать до 25% от основной зарплаты учителям за работу офлайн. Насколько это правильная идея?

- Неважно как организован учебный процесс – вживую в учебном заведении, дистанционно или иным образом, важно, какой результат будет достигнут. Ведь есть государственный образовательный стандарт, предусматривающий определенные требования к получению знаний. Он единственный для всех типов школ и форм получения образования. По-моему, все-таки труднее работать онлайн, а не офлайн, когда ты видишь ребенка перед собой. И я бы доплачивал именно тем педагогам, которые работают как раз дистанционно и дают запланированный материал даже в условиях отключения света и воздушных тревог. СМИ неоднократно рассказывали о таких примерах, когда учителя ведут уроки из убежищ, кафе и т.д.

- Какой уровень зарплат, на ваш взгляд, должен быть для педагогов и возможно ли его обеспечить в условиях войны?

- У нас есть действующий Закон Украины "Об Образовании", ст. 61 которого определено: "должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат". На сегодня это 24 тыс. гривен. Эта норма должна была начать действовать с 2023 г., что было прописано в переходных положениях. Уже заканчивается 2024 год, а ее применять не планируют. На все наши запросы правительству получаем ответ: денег не хватает. При этом мы слышим, что зарплаты помощникам депутатов подняли до 132 тыс. гривен. Это не выглядит справедливо и воспринимается крайне негативно.

На наш взгляд, если у государства пока нет средств для выплаты педагогам в соответствии с законом, признайте это государственным долгом. Выписывайте облигации или векселя и обязуйтесь рассчитаться по ним по истечении срока действия военного положения, определив на законодательном уровне, в течение какого периода это должно произойти. Это один из путей решения вопроса. Да, эту идею пока не поддержало министерство, но хотя бы признает, что заработная плата учителей действительно слишком низкая и не побуждает молодых людей идти в профессию, а учителей со стажем и опытом в ней оставаться.

Мы также надеемся, что в первую очередь правительство все же рассмотрит постановление об увеличении должностного оклада работника I тарифного разряда до 3 600 гривен. Это позволит уже в этом году поднять выплаты педагогам, — подчеркнул Сергей Романюк.

"Телеграф" будет и дальше изучать тему уровня заработной платы педагогов, в частности, зависит ли ее размер от региона и поддерживают ли педагогов в финансовом плане местные власти.

Как сообщало наше издание, летом 2023 года звучали оптимистичные прогнозы относительно повышения зарплаты педагогов после победы до 40 тыс. гривен. Но уже в этом году народный депутат и секретарь комитета ВР Украины по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа сообщила, государственный бюджет вряд ли будет способен на обеспечение таких сум.