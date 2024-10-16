Пока половина живет на 4 тысячи, другие получают в разы больше: где в Украине самые низкие и самые высокие пенсии
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Каждый четвёртый пенсионер продолжает работать
В Украине на октябрь 2024 года насчитывается более 10 миллионов пенсионеров. Все они получают выплаты от государства. При этом почти половина из них получают менее сотни долларов в месяц.
Таковы данные ресурса "Опендатамедиа". Сообщение сделали в своем Telegram-канале.
"Средняя пенсия по стране — 5 851 грн или 141$. В то же время у 43% пенсионеров в Украине выплаты меньше 100 долларов. Более половины из них вообще получают 66 долларов или 2760 грн в месяц", — говорится в сообщении ресурса.
При этом почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать — 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн.
18,6% или 1,92 млн. пенсионеров получают от 4 000 до 5 000 грн. Средняя пенсия в этой группе – 4 414 грн или 100$. Четверть пенсионеров или 2,64 млн получают от 5 000 до 10 000 грн. Средняя пенсия в этой группе достигает 6 860 грн или 165 $.
В то же время, только 12,7% или 1,31 млн украинцев получают пенсии более 10 000 грн. В среднем, пенсионеры в этой группе получают 15 354 грн или 370 долларов.
Самые высокие пенсии в Киеве – 7971 грн. В лидерах также Ровенская (7276 грн) и Донецкая (7158 грн) области.
Заметим, что на высшую пенсию в размере 23,61 тыс. гривен могут претендовать следующие категории граждан:
- государственные служащие;
- служащие органов местного самоуправления;
- ученые;
- народные депутаты
На высокие пенсии в будущем могут рассчитывать украинцы с высокой официальной зарплатой. Для этого нужно иметь доход не менее 50 тыс. грн в месяц и полный страховой стаж.
Кроме того, пенсию, которая будет выше максимальной, получат военные и полицейские в рамках закона №2262. Также помощь военным за выслугу лет составляет от 50 до 70% от размера денежного довольствия во время военной службы.
Судьи также получают более высокие суммы от максимального размера пенсии. Сумма их пожизненного денежного содержания не ограничивается и может достигать 100 тыс. грн. в месяц.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, кому могут урезать пенсию в октябре. Так, ПФУ может выплатить уменьшенную пенсию из-за того, что трудоустроившееся или уволившееся лицо не сообщило об этом государственному органу.