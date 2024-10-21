Что известно об руководительнице Черкасской облпрокуратуры Шевцовой, получившей почти более 700 тыс. пенсии

Имеет несколько знаков отличия и один з них "за добросовестную службу в органах прокуратуры"

Руководитель Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова получила 785 тыс. грн пенсии в течение 2023 года. 42-летняя гражданка имеет такие выплаты, вероятно, из-за оформленной инвалидности.

"Телеграф" расскажет, что известно о молодой пенсионерке из прокуратуры Черкасской области. А также, какие награды у нее есть.

Екатерина Шевцова родилась 20 августа 1982 в Харькове. Она получила высшее образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Имеет степень кандидата юридических наук.

И уже с 2004 года работала в органах прокуратуры. Чтобы занять должность руководительницы областного органа, ей понадобилось почти 10 лет.

Отмечается, что свой карьерный путь Шевцова начала в качестве помощницы Харьковского межрайонного транспортного прокурора. Затем перешла в помощники прокурора г. Харькова. Впоследствии стала старшим помощником Харьковского межрайонного природоохранного прокурора, старшим прокурором Харьковской межрайонной природоохранной прокуратуры, Харьковской межрайонной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере, прокурором и старшим прокурором отделов Харьковской областной прокуратуры, заместителем прокурора Ленинского района и заместителем прокурора Ленинского района местной прокуратуры №1, руководителем Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области.

И уже дальше она перебралась в Винницкую областную прокуратуру, где была заместителем руководителя.

С 31 октября 2023 г. ее назначили руководителем Черкасской областной прокуратуры приказом Генерального прокурора. Именно с этого периода Шевцовой начала приходить пенсия, которой за год накопилось на сумму 785 тыс. грн.

Тем не менее Шевцова также награждена нагрудными знаками "За добросовестную службу в органах прокуратуры" и "Почетный работник прокуратуры Украины".

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