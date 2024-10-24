В Украину идут дожди и похолодание: каким областям не повезет в конце недели

Синоптики озвучили прогноз на 25, 26 и 27 октября

К концу недели в Украине ожидается небольшое похолодание, а затем вновь температура воздуха будет постепенно подниматься. В некоторых областях синоптики обещают дождливую погоду.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра на 25,26 и 27 октября. Самым холодным днем станет пятница.

Отмечается, что в эти дни дня температура будет переменчивой. Однако большую часть областей погода порадует отсутствием осадков.

В пятницу, 25 октября, в среднем температура воздуха по областям будет на уровне +11.. +13 градусов. В западной части будет до +15 и +17, а ночью — от 0 до +3. В центральной части — от +2 до +4, на юге — до +7, в северных областях — до +6, а в восточных — до +7. В этот день пройдут дожди в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

26 октября погода во всех областях страны будет облачной, без осадков. Температура воздуха останется примерно на том же уровне, что и днем ранее.

В воскресенье, 27 октября, начнется небольшое потепление. В западной части Украины будет до +18 градусов днем и до +7 ночью. В центре днем синоптики обещают до +16, а ночью — от +5 до +6. В северных областях днем столбики термометров покажут до +14, а в ночное время — до +5. На востоке будет до +10..+11 градусов, а ночью — от 0 до +2. В южной части днем ожидается до +15.. +16 градусов, а к ночи температура опустится до +3.. +5.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой погоды украинцам ждать до конца октября и какая средняя температура воздуха ожидается в этом месяце.