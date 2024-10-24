Бросили кирпич в лобовое стекло трамвая с людьми: в Кривом Роге вандалы наделали беды (фото)

Благодаря профессионализму водителя удалось избежать серьезной аварии

В Кривом Роге вандалы атаковали скоростной трамвай на ходу. Неизвестные злоумышленники бросили кирпич в лобовое стекло вагона с пассажирами.

Об этом сообщает портал "Рудана". Инцидент произошел 23 октября, около 19:00, когда трамвай выезжал из тоннеля на улице Электрозаводской в районе Заречный.

52-летняя водитель трамвая получила многочисленные порезы рук, однако не потеряла самообладания. Благодаря профессионализму водителя удалось избежать серьезной аварии.

Издание опубликовало фотографии с места происшествия. Осколками стекла засыпало всю кабину управления.

По словам директора КП "Скоростной трамвай" Руслана Божко, это не единичный случай вандализма.

"За последние полгода мы зафиксировали 30 случаев хулиганских действий: разбиты стекла в 7 вагонах, 9 раз бросали ветки и камни, 14 раз разрисовывали стены вагонов", — сообщил он.

Поврежденное транспортное средство находится в депо на ремонте. Полиция приступила к поиску злоумышленников, которые своими действиями поставили под угрозу жизнь пассажиров и работников транспорта.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львове двое мужчин напали на контролера ЛКП "Львовавтодор". Это произошло на жилом массиве Сихов, расположенном на юго-востоке города.