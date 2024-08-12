В Днепре украли один из символов города: за помощь в розыске объявили вознаграждение

Инцидент назвали "шокирующим актом вандализма"

В Днепре неизвестные похитили бронзовую мини-скульптуру "Фанат Днепра", которая стояла возле парка Глобы, где еще полвека назад собирались болельщики ФК "Днепр". Она являлась частью проекта "Почувствуй Днепр", который рассказывает историю города через маленькие бронзовые скульптуры.

О краже "Фаната" на своей Facebook-странице рассказал куратор проектов Молодежного совета Днепра Карен Агаджанян. Он назвал инцидент "шокирующим актом вандализма".

Авторы проекта "Почувствуй Днепр" и Карен Агаджанян надеются, что помощь жителей города поможет найти скульптуру. Она украшала Днепр с 2020 года. Церемония открытия "Фаната Днепра" состоялась в декабре 2020 года, он стал седьмой скульптурой проекта. Сейчас их уже 16.

"Объявляем вознаграждение, за любую информацию, которая поможет найти мини-скульптуру и вандалов", — написал куратор проектов Молодежного совета Днепра.

Как рассказывал "Телеграф", 7 июля, волонтеры общественной организации "Справедливость – наш выбор" из Александровки в Кировоградской области обнаружили, что кто-то украл ящик с деньгами для ВСУ. Он стоял на центральной улице.