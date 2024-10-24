Кинули цеглу у лобове скло трамвая з людьми: у Кривому Розі вандали наробили лиха (фото)

Завдяки професіоналізму керманички вдалося уникнути серйозної аварії

У Кривому Розі вандали атакували швидкісний трамвай на ходу. Невідомі зловмисники кинули цеглу в лобове скло вагона з пасажирами.

Про це повідомляє портал "Рудана". Інцидент стався 23 жовтня, близько 19:00 години, коли трамвай виїжджав з тунелю на вулиці Електрозаводській у районі Зарічний.

52-річна водійка трамвая отримала численні порізи рук, проте не втратила самовладання. Завдяки професіоналізму керманички вдалося уникнути серйозної аварії.

Видання опублікувало світлини з місця події. Осколками скла засипало всю кабіну управління.

За словами директора КП "Швидкісний трамвай" Руслана Божка, це не поодинокий випадок вандалізму.

"За останні пів року ми зафіксували 30 випадків хуліганських дій: розбито скло у 7 вагонах, 9 разів кидали гілки та каміння, 14 разів розмальовували стіни вагонів", — повідомив він.

Пошкоджений транспортний засіб наразі перебуває у депо на ремонті. Поліція розпочала пошук зловмисників, які своїми діями поставили під загрозу життя пасажирів та працівників транспорту.

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