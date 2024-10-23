Советы Путину, применение ядерки, самое страшное оружие РФ, войска КНДР в Украине: заявления Лукашенко на БРИКС

"Телеграф" собрал самые маразматичные заявления самопровозглашенного президента РБ

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, дает ли советы Владимиру Путину, применят ли ядерное оружие, его реакция на отправку в Украину войск КНДР и что будет, если НАТО отправят на территорию нашей страны.

Об этом он говорил с журналистом ВВС Стивеном Розенбергом и пропагандисткой РФ Ольгой Скабеевой. "Телеграф" собрал заявления Александра Лукашенко.

Советы Путину

Журналист поинтересовался у Александра Лукашенко, дает ли он советы Президенту России Владимиру Путину о том, что пора заканчивать войну в Украине.

"Нет, я не говорю, что пора заканчивать. Мы с ним выработали единую позицию — переговоры", — ответил Президент Беларуси.

Кроме того, он говорит, что Запад хочет, чтобы Владимир Зеленский сел за стол переговоров с Россией, для переговоров есть возможность, но президент Украины якобы "уперся".

Использование ядерного оружия

Президент Белоруссии также заявил, что Путин не применит ядерное оружие на территории Белоруссии без согласия президента республики.

"Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять. Беларусь при необходимости применения ядерного оружия для защиты посоветовалась бы по этому поводу с Россией. Это наш союзник. Так и с американцами весь Запад рекомендуется. Ядерное оружие — это не страшилка, а сдерживающий мощный фактор", — сказал он.

Реакция Лукашенко на отправку войск КНДР в Украину

Также в интервью для BBC Лукашенко отреагировал на отправку войск КНДР в Украину, о чем говорят не первую неделю. По его словам, присутствие войск КНДР было бы эскалацией военного конфликта.

"Ерунда! Это эскалация военного конфликта. Никогда Путин не пойдет на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО и в конфликт в Украине, особенно, как говорят военные, "на передке", на линии столкновения", — прокомментировал белорусский президент уведомление о возможном присутствии военнослужащих из КНДР в Украине.

"То есть КНДР не отправляет своих военных?" – уточнил журналист.

"Я в это не верю. И вчера северокорейцы заявили, что это гадание на кофейной гуще. Никогда такого разговора и переговоров не было. Я говорю о Путине, зная его характер. В России населения хватает, чтобы вести военные действия", — подчеркнул Лукашенко. .

Страшилки о самом опасном оружии

Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой на саммите БРИКС в Казани заявил, что в случае отправки Североатлантическим альянсом своих войск в Украину Россия может применить самое опасное оружие, находящееся в арсенале российской армии.

"Ну, если они (Украина и Запад — NEWS.ru) захотят ввести туда войска НАТО — вторая война. Тогда военные России могут извлечь самое опасное оружие из своих складов", — сказал Лукашенко.

Ранее "Телеграф" писал, что командир "Ахмата" Апти Алаудинов напал на пропагандиста. Он также сдал русскую армию за преступления в Курской области.