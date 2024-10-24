Партнерами БРІКС стали 13 країн: хто у списку і що це може означати

Деякі країни, які набули цього статусу, вступати до БРІКС поки не збираються

За підсумками саміту БРІКС 13 країн набули статусу "країни-партнера". Це не повноправне членство, проте крок на шляху до нього.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, список цих країн має такий вигляд: Алжир, Туреччина, Болівія, Куба, Індонезія, Малайзія, Нігерія, Таїланд, Уганда, В’єтнам, Білорусь, Казахстан та Узбекистан.

Що означає статус країни-партнера — поки що невідомо. Однак, якщо взяти до уваги загальні принцими міжнародного співробітництва в рамках подібних до БРІКС організацій, то цілком ймовірно, що статус країни-партнера може означати, що країна не є повноправним членом цієї організації, але матиме особливі відносини з блоком і співпрацює у різних сферах. Хоча наразі організація не надавала офіційного тлумачення такого вида партнерства.

Хоча організація не надавала офіційного тлумачення такого виду партнерства. За словами глави МЗС Ірану Аббас Аракчі 24 жовтня стало відомо, що на даний момент "вже розробили необхідні критерії", яким має відповідати держава для надання їй статусу партнера.

Країна-партнер БРІКС – це нова категорія учасників об’єднання. Вона була створена відносно нещодавно. Влітку глава МЗС РФ Сергій Лавров лише анонсував її створення.

Варто зазначити, що наразі отримання статусу країни-партнера вже прокоментували в Білорусі. Президент РБ Лукашенко заявив:

"Ми стали партнерами — це обов’язковий щабель перед вступом до цього клубу".

Також напередодні Казахстан заявляв, що поки що не збирається вступати до БРІКС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський жорстко проїхався ООН і самітом БРІКС.