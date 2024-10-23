Кто станет новым Генпрокурором вместо Костина: озвучено имя кандидата

Новым генеральным прокурором может стать нынешний глава Киевской ОВА

В Офисе президента Украины определились, кто может стать новым Генеральным прокурором Украины вместо уволенного Андрея Костина.

Об этом сообщило Radio NV. Новым главой Офиса генерального прокурора может стать нынешний глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По данным источников, кандидатуру Кравченко рассматривали в Офисе президента Украины уже давно. Вначале на место Генпрокурора предлагали кандидатуру действующего главы Одесской ОВА Олега Кипера, но затем было решено, что его кандидатура "не соберет нужного количества голосов в парламенте".

Источник Radio NV сообщает, что Кравченко является компромиссной фигурой, которую можно провести через парламент. В то же время несколько источников издания назвали Кравченко кандидатурой, предложенной заместителем руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова.

Руслан Кравченко возглавляет Киевскую областную военную администрацию с апреля 2023 года. До этого работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины, занимался фиксацией и расследованием военных преступлений российской армии в Буче Киевской области.

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