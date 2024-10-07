Почему не заработали языковые патрули в Ивано-Франковске: в мэрии ответили

Заммэра Ивано-Франковска рассказал, в чем проблема

В Ивано-Франковске так и не заработали патрули. Их планировали создать для контроля соблюдения языкового законодательства. Бесплатно работать люди не захотели, а город не выделяет средства на эту инициативу.

По состоянию на 20 сентября языковые инспекторы так и не начали свою деятельность. Об этом говорится в ответе Ивано-Франковского городского совета по запросу "Украинских новостей".

Заммэра Ивано-Франковска Федоров сообщил, что из городского бюджета не выделяются средства на оплату труда и функционирование патрулей. Более того, финансирование на эти нужды даже не предусмотрено.

Также сообщается, что исполком Ивано-Франковского городского совета не разрабатывал и не утверждал положения о работе языковых инспекторов.

Ранее новость о появлении "языковых инспекторов" в Ивано-Франковске вызвала значительный интерес у украинцев. Многие интересовались, как именно они будут работать.

По словам Руслана Марцинкива, языковые патрули не имели бы права наказывать нарушителей. Их задача заключалась в наблюдении за соблюдением языкового законодательства и популяризации государственного языка в публичном пространстве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мэр Ивано-Франковска попал в скандал. Городской голова раскритиковал своих заместителей за проведение тендеров на большие суммы.