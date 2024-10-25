Субсидия онлайн для каждого – три способа подать документы на получение (видеоинструкция)

Доступна расширенная и упрощенная система подачи документов

В Украине подать документы на субсидию на жилищно-коммунальные услуги или на приобретение твердого топлива можно несколькими способами. Если вам не подходит личное обращение в ПФУ или ЦНАП или по ссылке документов по почте, вы можете сделать это онлайн.

Существуют три основных инструмента подачи документов онлайн на субсидию:

на веб портале Пенсионного фонда

на портале "Дия"

через специальное приложение Пенсионного фонда для смартфонов.

Подача документов на субсидию на веб портале Пенсионного фонда

После того, как вы зарегистрировались или авторизировались на ве бпортале Пенсионного фонда, нужно найти раздел "Подать документы на субсидию". Если у вас нет особенностей у домохозяйства (долгов, вы не арендуете жилье, в составе семьи только пенсионеры) вы можете воспользоваться сокращенной формой подачи документов. Обе формы требуют заполнения заявления и декларации о доходах. В них указываются основные данные о домохозяйстве — проживающих, членах их семей и доходах вышеперечисленных лиц. Дополнительные документы при необходимости загружаются в сканированном виде. Многостраничные документы должны быть объединены в файлы PDF. Аналогичным образом представляют документы через специальное приложение Пенсионного фонда для телефонов.

Подача документов на субсидию на портале "Дия"

Следует зарегистрироваться на портале "Дия" или зайти в личный кабинет гражданина. В разделе "Услуги" нужно найти подразделение "Пенсии, льгота и помощь". Там находим поле "Заявление на субсидию" и нажимаем дальше. Платформа подскажет, что нужно внести в поле. Там также можно выбрать, какое заявление подавать — упрощенное или по расширенной форме. Портал "Дия" подтягивает основные данные о заявителе, так что вам нужно не только заполнить пустые поля, но и проверить имеющиеся.

"Телеграф" ранее рассказывал, что ответ на заявление на получение субсидии поступит на портале "Дия" или на портале Пенсионного фонда в соответствии с тем местом, где вы подавали документы. В будущем отследить начисление своей субсидии, узнать не только дату, но и сумму последней выплаты можно будет на портале Пенсионного фонда в разделе "Моя субсидия".