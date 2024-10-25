Что делать, если потерялась повестка, отправленная по почте

Если по независимым причинам сообщение не дошло, постановление можно обжаловать

В Украине стали присылать повестки по почте, и первые из них уже дошли до адресатов. В связи с этим у граждан возникает ряд вопросов, в частности, что делать, если повестка не поступила или потерялась.

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua рассказала о нюансах такого сообщения. Она отмечает, что территориальные центры комплектования могут рассматривать повестку как врученную, даже если ее фактически не получили.

Если лицо не проживает по месту регистрации или отказалось получить письмо, это также считается вручением.

Например, поврежден почтовый ящик или гражданин не получил уведомления по другим обстоятельствам, это не освобождает от ответственности. ТЦК все равно будет иметь документальное подтверждение от "Укрпочты" о том, что письмо было доставлено.

"По уважительным причинам или не по уважительным. ТЦК это будет рассматривать это как факт вручения повестки. ТЦК и СП не будет считать уважительной причиной неприбытия, если ящик был поврежден или мужчина не получил", — отмечает Бекало.

Также могут быть ситуации, когда человек фактически не получил письмо от ТЦК.

"Например, ТЦК и СП составляет постановление о привлечении к административной ответственности. Через 10 дней оно вступает в силу и передается в исполнительную службу. Исполнитель обязан открыть исполнительное производство и дальше осуществлять мероприятия. Накладывать аресты на банковские счета и прочее", — объясняет Бекало.

Адвокат отмечает, что такое постановление можно обжаловать в суде.

Что делать, если повестка не получена фактически

В случаях, когда повестка не была вручена по независимым причинам, например, повреждения почтового ящика, юрист Марина Бекало советует принять следующие меры:

составить акт о повреждении ящика вместе с представителями ЖЭКа или ОСМД;

прислать жалобу в "Укрпочту" по поводу неполадок с доставкой;

документально зафиксировать нарушение процедуры получения письма.

Это может стать основой обжалования постановления ТЦК в суде.

Адвокат объяснила, что делать, если письмо от военкомата шло к адресату слишком долго и не по вине гражданина были нарушены сроки, указанные в повестке.

"В таком случае можно написать жалобу в "Укрпочту" и доказать, что военнообязанный обратился в ТЦК не по собственной вине. Можно запросить данные об отправке и доставке письма", — говорит адвокат.

Бекало добавила, что в первую очередь получат повестки по почте обновившие данные.

"Первым придут повестки тем, о ком есть данные в реестрах. Это, как правило, обновившие данные. Их проще вызвать. Найти очень трудно будет тех, кто не имеет места регистрации. Надо проводить работу и выяснять место работы, присылать повестку на место работы", — отмечает юрист.

Напомним, если гражданин не явился в ТЦК в указанную дату в повестке, то центр формирует дело об административном правонарушении . На основании собранных материалов руководитель ТЦК и СП имеет полномочие составить постановление о нарушении.

После утверждения постановления руководителем ТЦК, мужчине посылается сообщение об административном взыскании. Это должно быть сделано в течение трех месяцев с момента принятия постановления , но не позднее чем через год после выявление нарушения.

Затем уведомление о штрафе направляется по адресу регистрации нарушителя. С момента получения лицо имеет 15 дней для добровольной оплаты штрафа.

Граждане могут оспорить постановление в суде, если, по их мнению, во время его оформления были допущены нарушения. В таком случае решение о необходимости оплаты штрафа принимается судом.

Ранее "Телеграф" писал обо всем, что нужно знать о повестке по почте. Не забрав заказное письмо от ТЦК, можно нарваться на полицию или суд.