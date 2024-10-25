Как будут наказывать мужчин, которые проигнорировали повестку, отправленную по почте

В течение трех месяцев приходит сообщение об административном взыскании

В Украине уже присылают военнообязанным гражданам повестки по почте. За игнорирование такого сообщения от ТЦК и СП предусмотрена административная ответственность.

Партнер юридической компании "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк в комментарии для "Главреда" рассказала, что автоматических штрафов за факт неприятия повестки не будет. Однако факт отправки письма и его возвращения в ТЦК будет считаться надлежащим уведомлением, независимо от того, получило ли лицо это письмо, отказалось или даже не знало о нем.

Карплюк отмечает, что если гражданин не явился в ТЦК в указанную дату, то центр формирует дело об административном правонарушении . На основании собранных материалов руководитель ТЦК и СП имеет полномочия составить постановление о нарушении.

Что происходит дальше

После утверждения постановления руководителем ТЦК, мужчине посылается сообщение об административном взыскании. Это должно быть сделано в течение трех месяцев с момента принятия постановления , но не позднее чем через год после выявления нарушения.

Затем уведомление о штрафе направляется по адресу регистрации нарушителя. С момента получения лицо имеет 15 дней для добровольной уплаты штрафа.

Граждане могут оспорить постановление в суде, если, по их мнению, во время его оформления были допущены нарушения. В таком случае решение о необходимости оплаты штрафа принимается судом.

"Если все-таки человек не узнал о постановлении, не обжаловал его в суде, не уплатил добровольно, и определение было передано на принудительное исполнение в органы государственной исполнительной службы, то там открывают исполнительное производство и налагают арест на имущество и средства на счетах должника", — подчеркнула Карплюк.

Напоминаем, что повестки будут отправлять по адресу, указанному во время последнего обновления данных. Если военнообязанный не обновил информацию, повестка может быть направлена на место жительства, которое найдут в других государственных реестрах.

Повестка считается врученной:

в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;

в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;

в день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если потерялась повестка, отправленная по почте. В ТЦК сочтут письмо врученным даже если оно не дошло до адресата.