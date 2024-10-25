Военное положение не оставляет иного выбора. Историк объяснил, как бороться с "пятой колонной" в Украине

Некоторых "не вылечили" даже удары российских ракет и дронов

Со сторонниками России в Украине, которых за подчеркнутую склонность к еще советской символике и любовь к Московскому патриархату называют "ватой", следует поступать в соответствии с законодательством, особенно если они являются предателями и приспешниками врага.

Об этом "Телеграфу" рассказал популярный блогер, соавтор YouTube-каналов "История Без Мифов" и "10 вопросов историку", кандидат исторических наук Владлен Мараев.

Больше ответов историка читайте в третьей части интервью: "Киев — несчастный город": Владлен Мараев об исторической памяти, украинизации и ТОП-5 выдающихся личностей".

По его словам, противостояние с Россией происходит в очень разных сферах и во всех плоскостях.

— И часто противостояние, которое происходит в борьбе за мозги людей здесь, прежде всего в информационном поле, в образовательном, даже в научном, может оказать более страшное и долговременное влияние. Поскольку может действовать на десятилетия, а то и век вперед, упрекая определенные [пророссийские] нарративы, стереотипы восприятия, понимание определенных процессов и тому подобное, — говорит историк.

Он убежден, что "ватники" — это пятая колонна России.

— К сожалению, она есть. Убежден, что с течением времени круг этих людей будет становится все меньше. На самом деле многие из них сейчас и так боятся как-то себя проявить. Часть из них, кстати, изменила свою точку зрения. По крайней мере, есть значительная часть относительно пророссийских людей, которых российское широкомасштабное вторжение сделало ненавистниками России, — говорит историк.

С теми же, кого "не вылечили" даже российские ракеты и дроны, пожалуй, уже ничего не поделаешь, сожалеет Владлен Мараев.

— Если эти люди действительно чем-то вредят, они должны преследоваться по закону максимально жестко, но обязательно внутри украинского правового поля. Преследоваться как коллаборанты, как предатели и приспешники врага. Однозначно, – убежден известный блоггер.

Потому что военное положение не оставляет иного выбора. Тут стоит вопрос жизни и смерти. Но в целом я считаю, что мы все-таки на верном пути. Потому что украинизация всех сфер продолжается, — подытожил он.

"Телеграф" писал, что одним из самых известных "ватников" является боксер Василий Ломаченко, публично поддерживающий Русскую церковь, но выступающий под украинским флагом.