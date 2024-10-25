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Воєнний стан не залишає іншого вибору. Історик пояснив, як боротися з "п'ятою колоною" в Україні

Автор
Ігор Тимофєєв
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Декого дуже важко переконувати, що слід займати проукраїнську позицію
Декого дуже важко переконувати, що слід займати проукраїнську позицію. Фото realgazeta.com.ua

Декого "не вилікували" навіть удари російських ракет і дронів

Із прибічниками Росії в Україні, яких за підкреслену схильність до ще радянської символіки та любов до Московського патріархату називають "ватою", слід чинити відповідно до законодавства, особливо – якщо вони є зрадниками і поплічниками ворога.

Про це "Телеграфу" розповів популярний блогер, співавтор YouTube-каналів "Історія Без Міфів" та "10 запитань історику", кандидат історичних наук Владлен Мараєв.

Більше відповідей історика читайте в третій частині інтерв’ю: "Київ — нещасне місто": Владлен Мараєв про історичну пам’ять, українізацію і ТОП-5 видатних особистостей".

За його словами, протистояння з Росією відбувається в дуже різних сферах і в усіх площинах.

— І часто протистояння, яке відбувається в боротьбі за мізки людей тут, насамперед в інформаційному полі, в освітньому, навіть в науковому, може мати більш страшний і довготривалий вплив. Оскільки може діяти на десятиліття, а то й століття вперед, закидуючи певні [проросійські] наративи, стереотипи сприйняття, розуміння певних процесів і тому подібне, — каже історик.

Він переконаний, що "ватники" — це п'ята колона Росії.

— На жаль вона є. Переконаний, що з плином часу коло цих людей ставатиме дедалі меншим. Насправді, багато з них зараз і так бояться якось себе проявити. Частина з них, до речі, змінила свій погляд. Принаймні, є значна частина відносно проросійських людей, яких російське широкомасштабне вторгнення зробило ненависниками Росії, — каже історик.

З тими ж, кого "не вилікували" навіть російські ракети і дрони, мабуть, вже нічого не вдієш, шкодує Владлен Мараєв.

— Якщо ці люди дійсно чимось шкодять, вони мають переслідуватися за законом максимально жорстко, але обов'язково в межах українського правового поля. Переслідуватися як колаборанти, як зрадники і поплічники ворога. Однозначно, — переконаний відомий блогер.

Тому що воєнний стан не залишає іншого вибору. Тут стоїть питання життя і смерті. Але в цілому я вважаю, що ми все-таки на правильному шляху. Тому що українізація всіх сфер триває, — підсумував він.

"Телеграф" писав, що одним із найвідоміших "ватників" є боксер Василь Ломаченко, який публічно підтримує Російську церкву, але виступає під українським прапором.

Теги:
#Історик #зрадники #Ватники #Колаборанти #Владлен Мараєв