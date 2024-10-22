Зеленский сказал, от чего зависит готовность России к переговорам: есть несколько важных факторов

Одним из пунктов Зеленский назвал работу Украины с некоторыми странами Глобального Юга

Готовность Кремля к переговорам с Украиной зависит от многих факторов. В первую очередь, Россия будет наблюдать за политикой в Соединенных Штатах Америки и смотреть на позицию будущего президента.

Об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве 21 октября. По его словам,

"По моему мнению, во-первых, это зависит от выборов в Соединенных Штатах. Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению", — сказал Зеленский.

Такую информацию он получал в ходе встреч с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

"Я считаю, что они не будут ждать до января: они ничего не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут", — рассказал Зеленский.

Второй фактор связан с энергетикой, со свободным судоходством. Если Украине удастся получить результат по этим двум пунктам, это будет сигнал, готова ли Россия заканчивать войну.

"Третье – это наша работа с некоторыми странами Глобального Юга. Мы ее проводим. Есть встречи. Разные страны, разные контакты. Сибига сегодня уехал в Турцию. Завтра Рустем Уме ров и Андрей Ермак уедут в другую страну Глобального Юга", — пояснил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что Курская операция оказала на всех большое влияние. Особенно на игроков Глобального Юга.

"Для них это, конечно, столь серьезный шок и сигналы, которые говорят о состоянии армии России – что в течение нескольких месяцев их армия не может вытеснить украинских военных с территории России", — сказал глава государства.

Говоря о состоянии российской армии Зеленский подчеркнул, что не стал бы говорить о том, что у России закончились люди. Но, безусловно, нежелание мобилизовать своих растет, находятся форматы мобилизации северокорейских военных.

"Безусловно, это происходит. Это факт просто, что они готовят тот или иной контингент. Но это говорит о том, что последствия этой войны уже оказывают влияние на российское общество. Процент людей, которые будут против этой войны, будет расти в России", — добавил он.

В то же время, немаловажен и вопрос экономики России. Британия ввела важные санкции, о которых ее просила Украина. И санкции будут увеличиваться. Однако есть вопрос и в том, что у санкций нет того эффекта, на который рассчитывала Европа.

"Потому что сами не ввели их (санкции, — Ред.) до конца. Это настоящая потеря, считаю, если не двух лет года так точно. Год назад Россия должна была находиться в том состоянии, в котором должно быть в следующем году. Это как "Титаник" – Россия. Их экономика станет тонуть, но будет делать это медленно. Для нас это очень важно, чтобы после окончания этой войны они не смогли восстановиться через месяц. И чтобы не появлялись больные мысли, даже спустя годы", — подытожил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский рассказал, чего он ожидает от переговоров с Россией.