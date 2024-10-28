Военный назвал всего два варианта, что делать украинцам на войне

Нужно иметь план действий, четкий пошаговый алгоритм: а, б, в

На войне конструктивны лишь два типа реакций: бежать от нее или сражаться. А вот такие варианты как замереть и пережидать — не слишком удачны, как это уже показал опыт с россиянами.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный Константин (Valde) Ульянов, автор учебника "Бронированный разум. Боевой стресс и психология экстремальных ситуаций", романов "Храм" и "Право сильного" в материале: "Нельзя говорить военному: "Я тебя понимаю", — автор книги "Бронированный разум", сержант ВСУ о ветеранах и обществе".

"Надо иметь план действий. Четкий пошаговый алгоритм: а, б, в. Относительно такой угрозы, как война, к сожалению, конструктивны лишь два типа реакций: бежать от войны или сражаться. Замереть и пережидать, как показал опыт с м*скалями, — очень плохая идея", — отметил Ульянов.

Он добавил, что проблема заключается в том, что общество не хочет делать выводу. Военный привел в пример Майдан. который можно назвать боевыми действиями в центре европейского города.

"Мог ли он закончиться в стиле постапокалиптической книги? Мог, но не кончился. Затем начинается война в 2014 году. В 2019 году было обострение в Керченском проливе. Как на него отреагировало общество? Как будто не было ни Майдана, ни АТО", — подчеркнул Ульянов.

По его словам, кошмар с убийством гражданских на оккупированных территориях продолжается. Однако россияне уже действуют иначе — не демонстрируют это как раньше.

"Люди не делают выводы. Именно поэтому есть Буча, Ирпень и то, что сейчас происходит на оккупированных территориях. М*скали уже не столь тупые, они убитых гражданских не вывешивают на каждом столбе, но они их убивают до сих пор. Поэтому человек поначалу хочет сказать, что опасности не существует, потом, что опасности нет конкретно для него. Если угроза уже произошла, ты уже не можешь ее отрицать, поэтому — что нужно сделать? Обвинить жертву, что она сама в этом виновата", — подытожил военный.

Напомним, ранее первый в Украине логотерапевт Серго Логос рассказал "Телеграфу", как пережить войну и смерть близких, но не убить себя изнутри.