Одно изменение в настройках котла может уменьшить счета за газ: о нем часто забывают

Результат зависит от утепления дома, размера радиаторов и погоды за окном

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Снижение температуры воды, которую конденсационный газовый котел подает к радиаторам, может сократить расходы на отопление. Вместо постоянных 70°C в некоторых домах достаточно 55°C: это создает лучшие условия для возврата тепла из дымовых газов.

Как объясняет KB.pl, для эффективной конденсации важна температура воды, возвращающейся в котел. Когда она ниже примерно 55°C, водяной пар в дымовых газах конденсируется, отдавая дополнительное тепло системе отопления.

В исследовании Salford Energy House при Университете Солфорда, опубликованном организацией Nesta, снижение настройки с 70°C до примерно 61°C сократило потребление газа на отопление на 7%. При температуре около 55°C сокращение составило 12%, а около 48°C – 19%. При этом комнаты прогревались дольше, а при самой низкой настройке температура внутри была немного ниже.

Показания газового счетчика можно сравнить через несколько дней после установки новой настройки Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Температуру рекомендуют снижать постепенно: примерно на 5°C, оставляя новую настройку как минимум на сутки, а лучше – на несколько дней при похожей погоде. Если во всех комнатах сохраняется нужное тепло, можно попробовать следующий шаг и сравнить показания газового счетчика.

При более низкой температуре воды радиаторы отдают меньше тепла. Если во время морозов комнаты начинают остывать, температуру подачи нужно повысить. Самостоятельно менять сервисные параметры котла не следует.

Как сообщал "Телеграф", оптимальная температура воды в отопительном контуре не должна превышать 50 °C, а для более высокой эффективности рекомендуют диапазон 30–40 °C.

Неправильно настроенная термоголовка может увеличить счета за отопление.