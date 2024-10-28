Кто из украинцев сейчас может оформить субсидию и на каких условиях

Получение субсидии определяется с учетом имущественного положения домохозяйства

Украинцы во время войны продолжают получать субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Есть некоторые категории граждан, которым доступна эта услуга.

Речь идет о семьях, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Также право на получение субсидии определяется с учетом имущественного положения домохозяйства.

Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи:

исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2022 составляет 2393 грн.);

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подать документы на получение субсидии онлайн. Есть три простых способа.