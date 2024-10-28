О войсках КНДР, Трампе, и планах России: Зеленский сделал ряд заявлений в Исландии

Россия ищет способы пополнить запасы оружия

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 28 октября, посетил Исландию, где принял участие в саммите "Украина — Северная Европа". После этого он сделал ряд важных заявлений, которые касаются действий России и планов Украины.

Видеозапись его выступления доступна в Facebook Зеленского. "Телеграф" собрал главные его заявления.

О планах России

Президент рассказал, что Москва намерена углублять взаимодействие со странами-изгоями вроде КНДР, которые могут помочь ей с производством оружия.

"В следующем году, как мы понимаем, Путин намерен сравниться с ЕС в производстве боеприпасов. Мы можем предотвратить это только сейчас", — отметил он.

Бороться с этим Зеленский предложил путем увеличения инвестиций в программы по закупке снарядов в третьих странах, а также борьбе с российским теневым флотом, который курсирует через территориальные воды скандинавских стран.

О планах на вступление в НАТО

Глава государства подчеркнул, что приглашение и членство в НАТО это разные вещи и Украина не надеется стать частью Альянса во время войны.

"Мы говорим только о приглашении присоединиться к НАТО – политическом решении, которое обеспечило бы геополитическую ясность для Украины и всей Европы и, конечно, усилило бы наши дипломатические позиции в отношении России, когда придет время и состоится второй Саммит мира", — сказал он

О Дональде Трампе

Зеленский отметил, что не слышал от кандидата в президенты США Дональда Трампа слов о том, что тот намерен отменить помощь Украине. Он добавил, что в период перед выборами многие политики делают разные заявления.

"Мы не знаем, что будет. Мы понимаем все риски, что может произойти. Самый большой риск будет, если политика США изменится", — сказал он.

По словам президента, что отказ от поддержки Украины будет большим поражением для Запада и большой победой для Путина. Он добавил, что не уверен в том, что Трамп "готов проиграть".

О КНДР, Китае и Иране

Пхеньян уже передал России 3 тысячи солдат и планирует поднять эту цифру до 12 тысяч в самом скором времени. Кроме того россияне получили 3,5 миллиона северокорейских снарядов и много ракет.

"Они имеют и солдат и офицеров. И те и другие уже на территории России. И тех и других уже используют и на нашей территории", — сказал он.

В то же время может быть углублено сотрудничество с Ираном, который уже поставляет России беспилотники и ведет переговоры о передаче баллистических ракет.

"Они предлагают пакеты помощи, те же "шахеды". И ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставлять. По имеющейся у нас информации, пока они ракет не предоставили, но они об этом говорят", — сказал он.

Также Зеленский вновь раскритиковал Пекин из-за того, что тот сотрудничает с Россией.

"Большая проблема в том, что они нас не поддерживают. Я думаю, они сотрудничают с Россией и это проблема. Они идут все дальше и дальше в сотрудничестве", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина и Исландия заключили соглашение о безопасности. Что это значит и как поможет выиграть войну, читайте в нашем материале.