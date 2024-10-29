РФ продвигается рекордно с 2022 года: сколько украинской земли ей удалось захватить

В последний раз подобное наступление российским войскам удавалось в марте 2022 года, когда они продвигались в Киев

На прошлой неделе Россия якобы достигла быстрого успеха в оккупации украинских территорий. В период с 20 по 27 октября военные страны-агрессора захватили в общей сложности 196 квадратных километров.

Об этом пишет немецкое издание Welt. Журналисты сделали такие выводы на основе общедоступных карт боевых действий в Украине.

Информационное агентство AFP, ссылаясь на данные американского Института военных исследований (ISW), установило, что с начала октября российская армия продвинулась на 478 квадратных км украинской территории.

"К 27 октября российские войска взяли под свой контроль большую территорию, чем в августе и сентябре, когда территориальные завоевания составили 477 и 459 квадратных километров соответственно. За эти два месяца уже произошли значимые сдвиги на полосы фронта, в особенности в восточноукраинском Донецком районе вокруг стратегически принципиального города Покровска", — говорится в материале.

При этом, две трети оккупированных россиянами территорий Украины пришлись на Донецкую область.

Отмечается также, что в последний раз подобное наступление российским войскам удавалось в марте 2022 года, когда они продвигались в Киев.

Всего за 2023 год они оккупировали 584 квадратных метра на территории Украины, площадь, оккупированная с 1 января 2024 года, составляет 2660 квадратных километров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россиянам удалось захватить один город и продолжить продвижение в Селидово и ряде других населенных пунктов.