Россияне атаковали на Запорожье и захватили один из населенных пунктов - DeepState (карта)

Продвижение было зафиксировано сразу возле семи населенных пунктов

Российским военным смогли продвинуться в ряде населенных пунктов на востоке Украины. Также противник оккупировал село Левадное Запорожской области.

Об этом утром 27 октября сообщают аналитики DeepState. Они также обновили карту боевых действий в Украине.

Отмечается, что продвижение российских войск было зафиксировано сразу возле семи населенных пунктов.

"Враг оккупировал Левадное, а также продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что еще две недели назад стала появляться информация, что россияне закрепляются в лесополосах в районе Левадного и совершают подготовку к дальнейшим действиям.

В сводке ISW от 13 октября сообщалось, что российское продвижение в районе Левадного-Новодаровки гипотетически может быть направлено на то, чтобы перерезать дорогу, соединяющую Гуляйполе с Великой Новоселкой, и ухудшить логистическое сообщение сил ВСУ с Великой Новоселкой — особенно перед возможным усилением российских атак с целью захвата Великой Новоселки

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре российские военные оккупировали Новосадово. Тогда же им удалось продвинуться еще в ряде населенных пунктов.