Россияне могли захватить еще одно село на Донбассе, однако ВСУ имеют успехи в Курской области (карта боев)

"Телеграф" на карте показал, что происходит на фронте

Продолжается 971-й день войны с Россией. За прошедшие сутки, 20 октября, россияне могли захватить еще один населенный пункт Покровского района, Донецкой области. Также россияне преуспевают в селах Курской области.

Об этом сообщили аналитики DeepStatе. По их данным, есть информация о продвижении врага в Харьковской и Донбассе.

"Враг оккупировал Желанное Второе, а также продвинулся в Вишневом, Горняке, возле Ольговки и Любимовки. Уточнен район Воздвиженки", — говорится в сообщении.

Россияне продвинулись в Вишневом

Несмотря на сообщение DeepStatе о продвижении войск РФ в Курской области, аналитики Института изучения войны пишут, что Силы обороны Украины имели успех севернее Суджи Курской области.

Геолокационные кадры от 20 октября показывают, что ВСУ продвинулись к востоку от Черкасского Поречья (севернее Суджи).

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ атаковали возле Малой Локни и Плехово, а ВСУ атаковали юго-восточнее Кореневого вблизи Кругленького и Леонидово.

В Институте изучения войны также заявили, что вместе с тем российские солдаты продвинулись вблизи Торецкого и Селидового Донецкой области.

Ранее "Телеграф" писал, что еще одна страна присоединилась к войне против Украины. Владимир Зеленский назвал кто именно.