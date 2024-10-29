В секретной части Плана Зеленского ракеты Томагавк: куда они достанут

Однако на Западе это вызвало раздражение

В секретной части Плана победы президент Украины Владимир Зеленский просил ракеты Tomahawk дальностью более 2 400 километров. Они должны войти в так называемый "пакет неядерного сдерживания".

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, знакомого с вопросом. Однако в частных разговорах американские чиновники выразили раздражение этой идеей, назвав План победы нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи.

В то же время, Киев не предоставил Вашингтону убедительных аргументов относительно того, как будет использовать оружие большой дальности. Список целей внутри России намного превышает количество ракет, которые США или другие партнеры Украины могли бы поставить, не ставя под угрозу безопасность своих союзников на Ближнем Востоке в Азии.

Для справки: Tomahawk — семейство испано-американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Они улетают на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Ориентировочная стоимость ракеты в 2014 году составила 1,45 млн долларов США.

Напомним, 16 октября Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными его пунктами являются приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Они касаются оборонных и экономических пунктов, а также пункта сдерживания.

Как сообщал "Телеграф", польское правительство возмущено тем, что не получило доступ к тайным приложениям "Плана победы Украины" Зеленского. В Варшаве заявили, что Польша должна ознакомиться с ними, поскольку много помогала Украине.