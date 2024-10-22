Обиделись: в Польше заявили, что Украина не показала Варшаве тайные приложения к "Плану победы"

МИД Польши будет обсуждать этот вопрос с Украиной

Польское правительство возмущено тем, что не получило доступ к тайным приложениям "Плана победы Украины", которые президент Владимир Зеленский презентовал партнерам недавно. В Варшаве заявили, что Польша должна ознакомиться с ними, поскольку много помогала Украине.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в комментарии изданию PAP. Бартошевский заявил, что МИД Польши будет обсуждать этот вопрос с Украиной.

"Мы оказали Украине военную помощь наиболее важным способом. Когда Германия говорила о том, чтобы отправить им каски, мы отправили им 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале, когда он был наиболее необходимым", — сказал он, комментируя возмущение правительства Польши.

Отметим, что в тайных приложениях "Плана победы Украины", который не представили обществу, речь идет о возможности ударов по территории России. Также там отмечается, какое оружие для этого нужно. Эти приложения ознакомили исключительно тех партнеров, которые способны помочь Украине в этом вопросе. Польша, очевидно, не входит в их перечень.

Напомним, что в среду 16 октября Зеленский представил в парламенте План победы Украины. Он состоит из пяти пунктов, касающихся обороны, военной, экономической и составляющей безопасности. Также, по словам президента, план содержит три тайных приложения, которые представили отдельным партнерам. 17 октября Зеленский посетил заседание Евросовета в Брюсселе и презентовал там основные пункты "Плана победы".

Следует добавить и то, что в плане победы содержится обязательное приглашение Украины в НАТО. В Украине считают, что приглашение нужно до того, как Джо Байден уйдет из Белого дома. Как на план Зеленского отреагировали в Украине — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.