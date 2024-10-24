Зеленский подтвердил существование нового "внутреннего" плана победы: дал поручение по нему

На Ставке обсуждали несколько тем

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку. На ней, в частности обсуждали внутренний План усиления Украины.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, он поручил членам Ставки подготовить определенные части внутреннего Плана по усилению Украины.

"Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических областей. За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО", — сказал президент.

Также на Ставке обсуждали подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановление и работу с партнерами.

"Докладывали чиновники – Минрегион и Минэнерго. Также – Воздушные силы. Особое внимание – подготовке приграничных и прифронтовых общин. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине большую устойчивость.

Дал четкие поручения, которые должны быть исполнены до начала зимы. Были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовки. Был отчет о строительстве фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены", — рассказал глава государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какие сроки может закончиться война в Украине благодаря Плану победы.