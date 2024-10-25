Могут ли мужчин принудительно забирать в ТЦК из собственного дома

Только при определенных условиях правоохранители имеют право заходить в частное жилье

В последнее время активизировалась работа ТЦК и СП, представители центров проводят проверки на улицах, рейды по заведениям. Это вызвало волну вопросов у граждан, а именно, могут ли сотрудники военкоматов заходить в частное жилье без согласия собственника и проводить в доме оповещения.

Ответ дал военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua. Он отметил, что проникнуть в жилье можно только при наличии разрешения суда или в случаях, предусмотренных для правоохранителей в соответствии с законом.

"Украинским законодательством определено, при каких условиях, в частности, представители правоохранительных органов имеют право заходить в частное жилье. Я думаю, что в этом серьезных сдвигов не будет", — говорит Селезнев.

По мнению эксперта, оповещение и дальше будет проводиться на блокпостах, во время проверок на улице и в общественных местах.

"В соответствии с законодательством, нет четко определенных мест, где может проводиться оповещение. Но для проникновения в жилье должны быть соответствующие основания, санкции судов. Я не думаю, что какой-то беспорядок будет происходить в этом вопросе", — подчеркивает Селезнев.

Военный эксперт добавил, что, несмотря на имеющийся мобилизационный потенциал около 5 миллионов человек, призвать большое количество граждан одновременно невозможно: учебные центры не могут физически принять столько людей, а обеспечение их необходимой техникой и снаряжением является еще одним существенным вызовом.

"Приблизительное количество мобилизационного потенциала нашей страны в соответствии с открытыми источниками — это около 5 миллионов граждан. Мы должны понимать, что призвать полмиллиона граждан, каждого десятого, применяя меры оповещения, реально, но емкость наших учебных центров не позволяет пропускать такое количество мобилизованных. То есть их негде физически размещать и готовить. Во-вторых: а есть ли для такого количества мобилизованных техника, вооружение, униформа? Конечно, нет. Но определенная динамика, может быть, иметь место", — рассказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчине за отсутствие документов во время проверки ТЦК. Гражданина могут попросить прийти повторно в военкомат.