Решит сразу несколько проблем: в Украине тестируют новое высокоточное оружие

Интеграция таких высокоточных боеприпасов решает сразу несколько проблем

В Украине разрабатывают и уже тестируют новое оружие, которое может серьезно изменить использование дронов. Его массовое производство и эксплуатация позволит совершить гигантский скачок в эффективности использования беспилотников.

Об этом пишет Defence Express. По словам журналистов, речь идет о высокоточных боеприпасах к дронам-бомбардироващикам, которые можно будет сбрасывать с высоты в 1 км. Отмечается, что это больше, чем желаемое и долгожданное решение, которое должно прийти на замену обычным "сбросам".

Журналисты пишут, что о таких работах им крайне ограниченно сообщили в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности, отметив, что данные разработки демонстрировались во время специального мероприятия, организованного совместно с правительственной платформой развития военных технологий Brave1.

"И все, что сообщено: такие высокоточные боеприпасы сбрасывались с высоты 1 км, свои разработки по такой теме показали 10 отдельных разработчиков, а результат их работ оценивался. Последнее прямо говорит о том, что разработка таких видов боеприпасов имеет под собой конкурсную основу, позволяющую выбрать лучший образец", — говорится в материале.

В материале предполагают, что подразумевается боеприпасы для тяжелых мультикоптеров-бомбардировщиков.

"Потому что вряд ли Силам обороны Украины сейчас нужно что-то вроде MAM-L для Bayratar TB2", — считают в Defence Express.

По словам журналистов, интеграция таких высокоточных боеприпасов решает сразу несколько проблем. Первая – это прямая зависимость точности сброса от погодных условий, особенно ветра, и мастерства оператора. Вторая — возможность сброса с высоты недостижимой для личного стрелкового вооружения и вне массового "окопного" РЭБа.

"Но перед разработчиками высокоточных сбросов стоит сложнейшая комплексная задача. Во-первых, такой сброс должен быть небольшим по размеру. Во-вторых – использовать доступную и устойчивую к РЭБ систему наведения. В-третьих – быть дешевым", — подытожили в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине испытали истребитель "Шахедов" под названием "Ватра".