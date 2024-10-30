Нет ничего конфиденциального: Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива"

Информация была секретной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запрос Украины на ракеты Tomahawk был одной из секретных частей плана победы. А "слив" этой информации означает лишь то, что между партнерами нет ничего конфиденциального.

Об этом глава государства сказал в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы. По словам Зеленского, вопрос о Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и Соединенными Штатами Америки (США).

"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет получить много ракет, таких как Tomahawk. Это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Итак, между партнерами нет ничего конфиденциального", — заявил президент.

Что предшествовало

Следует отметить, что 16 октября Зеленский выступил перед Верховной Радой (ВР), где представил план достижения победы в войне с РФ. Документ включает пять основных пунктов и содержит три секретных приложения, содержание которых публично не разглашалось.

Западные журналисты недавно узнали одну деталь из секретной части плана. В нем президент Украины Владимир Зеленский просил ракеты Tomahawk дальностью более 2 400 километров. Они должны войти в так называемый "пакет неядерного сдерживания".

Tomahawk – что это за оружие

Tomahawk – это серия американских дозвуковых крылатых ракет производства компании Raytheon. Это оружие, способное действовать как на стратегическом, так и на тактическом уровнях, имеет большой радиус действия и может совершать полет на крайне низкой высоте, эффективно обходя рельеф местности.

Ранее "Телеграф" писал, что в США объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине на 425 миллионов долларов. В него войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.