Конфискуют ли деньги у миллионеров из МСЭК? Ответ вас удивит

Тонкости украинского законодательства

Согласно действующему законодательству для сотрудников МСЭК предусмотрено наказание только за внесение недостоверных данных в декларации. Статьи о конфискация имущества и активов на них не распространяются.

Об этом сообщает "БизнесЦензор" со ссылкой на слова главы НАПК Виктора Павлущика. Интересно, что до 2023 года сотрудники МСЭК вообще не подавали декларации об имуществе и доходах.

"Согласно действующему законодательству, представителей МСЭК можно привлечь к ответственности только за недостоверное декларирование. Есть еще два других элемента — это незаконное обогащение и необоснованные активы, как элементы финансового контроля", — заявил Павлущик.

По его словам, до 2023 года сотрудники МСЭК вообще не подавали декларации об имуществе и доходах. Они не предоставляли "отчетность" о своих активах и не подпадали под проверки НАПК.

На данный момент, НАПК уже работает над внесением изменений в Уголовный и Гражданско-процессуальный кодексы. Только после принятия правок сотрудников МСЭК можно будет привлекать к ответственности за незаконное обогащение и необоснованные активы.

"Чтобы этих людей можно было привлечь к ответственности за незаконное обогащение и необоснованные активы, надо вносить изменения в Уголовный кодекс и Гражданско-процессуальный кодекс. Мы уже работаем над этим, мы начали готовить изменения в кодексы во исполнение решения СНБО", — рассказал Павлущик

Сейчас статья за "Декларирование недостоверной информации" предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также предусмотрено наказание в виде общественных работ, ограничения свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Конфискация имущества этой статьей не предусмотрена.

Напомним, 4 октября ДБР сообщило о разоблачении руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

Также стало известно о том, что Крупа и ее муж хранили огромные суммы в польских банках. Женщина только в 2022 году положила в Bank Polska почти 600 тысяч долларов США.

Это привело к дальнейшей масштабной проверке МСЭК в разных отраслях. Как выяснилось, случай оказался далеко не единичным. Ситуация вокруг МСЭК превратилась в скандал года. После того как президент Владимир Зеленский инициировал ликвидацию МСЭК, полетели первые головы. Так, было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и не только.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Минздрав Украины провел проверки решений об установлении инвалидности, принятых Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссией. В результате были отменены прежние выводы в отношении 74 военнообязанных.