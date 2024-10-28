Для отвода глаз? Юрист разнес реформу МСЭК и объяснил, почему она не сработает

По мнению юриста, происходящее — это попытка отвлечь внимание и снять с себя ответственность за скандалы вокруг МСЭКов

Реформа системы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) не даст ожидаемых результатов и в конце концов все вернется к прежнему режиму. В итоге никто не понесет ответственность за то, какими могут быть последствия.

Об этом "Телеграфу" рассказал юрист Ростислав Кравец. По его словам, подход к проблеме в этом случае должен быть иной.

— Что касается реформы в МСЭК, я не думаю, что предложенная схема даст свои положительные результаты. Все это сделано исключительно с целью не нести никакой ответственности и ничего не менять.

Он добавил, что сейчас нет никакой проблемы, чтобы навести порядок в этой ситуации. Однако нужно проверять не тех, кто получил инвалидность, а проверить хотя бы за последние 5 лет людей, которым было отказано в ее предоставлении. И тогда, как считает Кравец, сразу станет понятна вся глубина проблемы, которая произошла с медико-социальными экспертными комиссиями.

— Что касается предложенной реформы, что органы местной власти будут лишены возможности назначать главных врачей и руководителей региональных МСЭК. Это противоречит обещаниям, декларациям о децентрализации государственной власти. И фактически все начинает сводиться к ее централизации. А выбор непосредственно медицинских учреждений, в которых это будет проводиться, что это будут за учреждения? Коммунальные, которые финансируются за счет местных бюджетов?

При этом он отмечает, что ничего в таком случае не изменится. Это лишь красиво выглядит на словах, но на деле так не будет.

— Все, что нарисовано на красивых рисунках, это единственное подтверждение того, что чем умеют заниматься у нас "реформаторы" — хорошо рисовать. Почему не работает существующая система? Почему она не устраивает? Никто не сообщает. Но все сообщают, что в связи с большой коррупцией, давайте реформируем. А почему большая коррупция? Кто собирается разбираться с этим? Почему так вышло? Потому что нужно устранить не последствия, нужно устранить причину этой коррупции. И причину такого отношения.

По мнению Ростислава Кравца, проверка диагнозов приведет к коллапсу. А через год-полтора-два зазвучат предложения, что нужно восстанавливать существовавшую ранее систему.

— Поэтому объективно то, что делается, это исключительно попытка отвлечь от себя внимание.

Чтобы одолеть коррупцию, нужно политическое решение, говорит юрист.

— Когда "реформаторов" спросят о результатах работы за три месяца, сроках предоставления [инвалидности], сроках обжалования [отказов], количестве обжалованных решений и о статистике, они скажут: "Нет, подождите, у нас реформы". Спустя полгода спросим и услышим: "Мы подумали, как улучшить эти реформы". Но никто не несет ответственность. И мы видим, что все идет по той же схеме: "реформы — реформы — реформы — улучшенные реформы".

В конце концов говорит Кравец, что проблема так или иначе перекладывается на граждан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленных нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц поручил ликвидировать эту систему. По его словам, ответственность должны понести в центральных органах власти по вертикали контроля за МСЭК. Министр здравоохранения Виктор Ляшко уже уволил руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии.

28 октября стало известно, что функции центральной медико-социальной экспертной комиссии теперь будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в городе Днепр.