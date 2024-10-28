ДБР взялось за еще одного руководителя МСЭК: он является одним из самых богатых в Украине

Он входит в тройку самых богатых руководителей МСЭК в Украине

ДБР проводит обыски у руководителя Львовского областного центра медико-социальной экспертизы Владимира Решоты и его заместительницы Русланы Иваночко. Следственные действия начались утром 28 октября.

Правоохранители работают как в домах чиновников, так и на их рабочих местах. Связаться с руководством МСЭК пока невозможно — телефоны выключены, пишет LVIV.MEDIA.

Что известно о Решоте и его заместительнице Иваночко

Решота возглавляет областной центр МСЭК с 1999 года. По данным издания "Главком", он входит в тройку самых состоятельных руководителей областных МСЭК Украины.

Владимир Решота

Согласно декларации за 2023 год, доходы Решоты составили: 499 тысяч гривен зарплаты, 120 тысяч гривен пенсии и 3,9 миллиона гривен от принятия имущества. Чиновник также взял ссуду в размере 4,1 миллиона гривен. В собственности супругов Решот есть три львовские квартиры общей площадью более 200 квадратных метров, три земельных участка площадью 1,7 гектара и Toyota Venza 2010 года.

Руслана Иваночко

Заместительница Иваночко задекларировала три квартиры, два земельных участка и жилой дом, приобретенный в 2023 году. Ее муж владеет двумя автомобилями 2021 года выпуска – Volkswagen T-ROC и Seat Ateca. В прошлом году чиновник получила более 3,4 миллиона гривен подарков, социальных выплат и благотворительной помощи, а также более 500 тысяч гривен зарплаты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто теперь будет выполнять функции центральной МСЭК. Правительство во исполнение решений СНБО и президента утвердило план противодействия коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.