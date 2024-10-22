Костин это только начало. Зеленский требует кадровых решений из-за ситуации с МСЭК, кто в зоне риска

Владимир Зеленский заявил, что ситуация требует тщательных и безотлагательных мер

За ситуацию, которая сложилась с МСЭК в Украине, должны быть кадровые решения и персональная ответственность. А сама система МСЭК должна быть ликвидирована.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленны нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц. По его словам, ответственность должны понести в центральных органах правительства — по вертикали контроля за МСЭК.

"Должна быть и персональная ответственность, и кадровые решения по этой ситуации в центральных органах власти – по вертикали контроля за МСЭК", — заявил президент.

Сложившаяся ситуация, подчеркивает глава государства, требует тщательных и безотлагательных мер.

"Система МСЭК должна быть ликвидирована. Но для реальных и системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности. Чиновникам – в Минцифре, в цифровой команде Министерства обороны – есть кому обеспечить соответствующие изменения…Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем "организовавшим" себе должностным лицам инвалидности", — сказал Зеленский.

Стоит отметить, что заместитель главы ОП Ирина Верещук уже анонсировала следующие кадровые изменения, а также отметила, что обсуждения по увольнениям будут продолжаться в следующие несколько дней.

Напомним, что заявление о кадровых решениях прозвучало от Зеленского на фоне отставки Генерального прокурора Украины Андрея Костина.

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