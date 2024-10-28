Десятки квартир, гектары земли и "забытая" валюта: какие еще "скелеты" скрывают декларации глав МСЭК

"Телеграф" продолжает изучать происхождение доходов глав облМСЭК — документы оставляют много вопросов

Громкое разоблачение в начале октября "семейного подряда" — руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы и ее сына, главы областного управления ПФУ Александра Крупы с выявленными при обыске $6 млн наличными, — вызвало пристальный интерес к состоянию руководителей МСЭКов. Тем более, как стало известно, в собственности этой семьи оказались также 30 жилых и коммерческих помещений, 9 элитных авто, гостиничный комплекс, солнечные электростанции и почти 28 гектаров земли.

В результате грандиозного скандала президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета по нацбезопасности и обороне принял решение ликвидировать с 31 декабря 2024 года все МСЭКи в стране. Кроме того, планируется пересмотреть выплаты работникам прокуратуры и другим чиновникам, которые за последние годы оформили себе инвалидность.

"Телеграф" продолжил разбираться, кто еще из руководства областных центров медико-санитарных экспертиз имеет состояние, которое трудно объяснить сугубо "белой" зарплатой.

В поле зрения наших журналистов попала отчетность о доходах и активах руководительницы Винницкой областной МСЕК Юлии Даниленко, и сразу по нескольким причинам.

Юлия Даниленко. Фото - vinmse.vn.ua

Во-первых, за прошлый год она задекларировала целых 33 объекта недвижимости: квартиры, дома, землю и нежилое помещение. Собственницей части объектов указана непосредственно сама Даниленко. Частью активов владеет ее супруг Сергей. А несколько земельных участков расписаны на них обоих в равных долях 50% на 50%.

Декларация Даниленко за 2023-й. Источник - public.nazk.gov.ua

Из пополнений семейных активов с начала активной фазы войны (отметим, Юлия Даниленко возглавила облМСЕК в статусе и.о. в конце 2022-го — Авт.) — аренда земельного участка площадью 2,5 гектара.

Причем стоимость аренды в отчетности не указана. Также она взяла в аренду участок поменьше, всего 1 га.

А вот ее муж в 2023 году купил два земельных участка общей площадью около 4 га почти за 110 тыс. грн. Это, как минимум вдвое дешевле средней цены по области (по данным opendatabot.ua).

Средняя цена 1 га земли в Винницкой области. Источник - opendatabot.ua

Примечательно, что общая площадь всех земучастков семьи составляет 16 га.

Во-вторых, как следует из декларации Юлии, в 2022 году она стала владелицей Mitsubishi Outlander (2021 г.в.), а указанная стоимость машины составляет 750 тыс. грн. Еще в автопарке семьи числится Mitsubishi Pajero, авто записано на супруга Юлии. Стоимость этой машины на момент приобретения права собственности почему-то не указана. А еще Юлия Даниленко владеет Tesla (Model3, 2019 г.в.), она купила ее в 2020-м за… 58 тыс. грн. Б/у машина этого года выпуска в ценах 2024-го на специализированных сайтах продажи/покупки авто стартуют от $16 тыс. и выше.

В-третьих, семья Даниленко открыла в Украине 16 банковских счетов. В разных финучреждениях суммы вкладов тоже разные. Наименьший в гривнах — 1733 грн, а наибольший — 363 тыс. грн. В валюте наибольший вклад четы Даниленко в валюте составлял 3776 евро. В общей сложности, сложив все суммы вкладов и средств на счетах выходит 1 млн грн, 8,6 тыс. евро, а наличными семья держала 150 тыс. грн.

Помимо того, в декларации дополнительно указано, что в общей сложности у семьи Даниленко в украинских банках и в зарубежных финучреждениях было открыто аж… 24 банковских счета (как и у Крупы, которая хранила деньги на счетах за границей).

Однако, какие точно суммы там находятся, в отчетности не указывается (вероятно, по причине банковской тайны).

Что касается доходов, то по месту работы в МСЕКе Юлия за 2023-й получила 221,5 тыс. грн (около 18,4 тыс. грн в месяц). А зарплата ее мужа в компании АО "Винницаоблэнерго" за 2023-й составила 1,4 млн грн.

Также в отчетности указано, что Юлия получила дополнительный доход в компании ООО "Энера Винница" — 662 тыс. грн, а ее муж — 319 тыс. грн.

В целом же доходы семьи Даниленко в 2023-м составили 3,5 млн грн (вместе с зарплатами, допзаработком, процентами от депозитов и поступления от отчуждения имущества).

Отметим, "Энера Винница" входит в бизнес-группу "Энергетический стандарт" известного россиянина с украинским паспортом Константина Григоришина.

Джерело - YouControl

Григоришин остается ключевым участником "Энергостандарта". Источник- YouControl

Кстати, в 2012-м компания Григоришина купила 50% акций "Винницаоблэнерго", где работает муж Даниленко. По данным же YouControl, по состоянию на 24 октября 2024 г. предприятие Григоришина ООО "Луганское энергетическое объединение" формально владело 50% акций "Винницаоблэнерго". Однако в отношении луганской компании из орбиты Григоришина открыто дело о банкротстве.

Хотя число средств в банках может коррелировать с высокими доходами этой семьи миллионеров, а связи с Григоришиным к делу формально не относятся, в декларации Даниленко всплыл еще один интересный момент.

В течение 2024 года она 10 раз вносила изменения в свою декларацию. В последний раз она внесла изменения 11 октября 2024, то есть уже после разразившегося в стране "крупяного" скандала.

А уже 25 октября в базе НАПК появилась информация, что она стала кандидаткой на пост специалистки первой категории по информационным технологиям, анализу и цифровой трансформации исполкома городского совета Винницы.

Хотя еще летом Винницкий облсовет утвердил ее в должности главы МСЕК.

Стоит также добавить, что из около 20 деклараций топовых региональных руководителей МСЕК, проверенных журналистами издания, Даниленко пока идет на втором месте по количеству (площади) земли, которой она владеет или арендует.

Первенство же по землевладению пока удерживает семья упомянутой выше Татьяны Крупы с 63 га.

Декларации нет и никогда не было

Как выяснили наши журналисты, у и. о. главы Херсонского МСЭК Наталии Сальниковой в реестре Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) отчетность об активах и доходах вовсе отсутствует.

Только благодаря декларации ее мужа Вадима Масловского, пытавшегося в 2020-м году стать начальником Бюро судебно-медицинской экспертизы Херсонской области, из реестра НАПК стало известно, что его супруге принадлежали 33% квартиры площадью в 51 квадратный метр (цена жилья в документе не указана). А ее годовая зарплата с пенсией составляла 266 тыс. грн. Однако этим данным уже четыре года. И, как следует из отчетности ее супруга, уже тогда женщина работала в областном МСЭКе.

Но, по непонятным причинам, отсутствие декларации о доходах главы Херсонской МСЭК каким-то странным образом выпало из виду.

Забыла валюту – с кем не бывает

Около 11 гектаров земли на двух участках – столько принадлежит главе Днепропетровской МСЭК Наталье Абраменковой. Это, конечно же, не 28 га "чемпионки" Татьяны Крупы, но тоже неплохо.

Владелицей их она стала 28 декабря 2022-го. Причем в отчетности четко не прописано, как именно досталась ей эта земля — по договору купли-продажи, наследству или каким-то иным способом. Точных данных на этот счет в декларации главы МСЭК нет.

Зато есть другой интересный момент: сдача в аренду имущества (какого именно, в отчетности не указывается) принесло ей 16 тысяч гривен за год.

Также стоит отметить, что Наталья Абраменкова за 2023-й год подала две декларации – дело в том, что в своем первом документе за 21 марта она не указала денежные активы, зато в декларации от 27 марта уже оказались 8 тысяч долларов и 2 тысячи евро наличными. Не совсем понятно, то ли за эти 6 дней у главврача Днепропетровского МСЭКа вдруг откуда-то появилась валюта (правда, источник происхождения этих денег четко не прописан), то ли она просто забыла о них? Одновременно официальная зарплата чиновницы за год составила почти полмиллиона гривен (в общем получается $11,4 тыс., но по текущему курсу).

Под подозрением

Глава Харьковского МСЭКа Игорь Зиновьев чем-то напоминает своего коллегу из Кировоградской области – получая не самую высокую зарплату по сравнению с другими главами областных МСЕК, 262 880 гривен за 2023-й год. Согласно документу, врач хранили наличными 810 тыс. грн.

Декларация Зиновьева за 2023-й. Источник - НАПК

Заметим, что МСЭКи Харьковщины еще в 2023-м году привлекли внимание региональных правоохранителей, желавших узнать, почему после 24 февраля 2022 г. в области резко выросло количество инвалидов, и не связано ли это с уклонением от мобилизации. Несмотря на ту довольно нашумевшую историю, Зиновьев все же усидел в своем кресле.

Квартира не по средствам?

У главного врача МСЭК Николаевской области Веры Беляковой, у которой ранее силовики при обыске нашли полмиллиона долларов наличными и паспорт РФ на имя ее сына, тоже интересная декларация.

В мае 2023 года Белякова купила квартиру, ставшую уже третьей в ее собственности после 2008-го. Но источники денег на покупку совершенно непонятны – судя по электронной декларации за 2023-й год, покупка обошлась ей в 1 млн 394 тысячи гривен (около $33,5 тыс.). При этом весь доход главврача за 2022-й год составил 510 679 грн и никаких накоплений наличными или в банках, в соответствии с декларациями, у нее не было.

Расходы Беляковой, указанные в ее декларации за 2023 г. Источник - НАПК

Даже если прибавить доход за 2023-й год, а это еще 518 028 гривен, средств на покупку жилья в Одессе у главы Николаевского МСЭК, судя по ее отчетности, все равно не хватило бы, ведь эти полмиллиона она получила за весь 2023-й год, в момент же покупки недвижимости, в мае, этих денег, как следует из документа, явно было меньше.

Как сообщалось, в Украине после разоблачения Крупы и некоторых ее коллег продолжаются громкие коррупционные скандалы. Так, ранее стало известно, что и.о главы налоговой службы Сумской области и депутат Ровенского городского совета от "Слуги народа" Елена Хотенко одолжила у своего 12-летнего сына почти 3 млн гривен, которые до сих пор не вернула.

"Телеграф" также рассказывал о завершении досудебного расследования в деле семейства Гринкевичей.