Стало известно, кто теперь будет исполнять функции центральной МСЭК

Правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК

Функции центральной медико-социальной экспертной комиссии будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в городе Днепр. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Отмечается, Правительство во исполнение решений СНБО и президента утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.

В него входят четыре важных пункта, которые будут регулировать работу медико-социальной экспертной комиссии.

План выглядит следующим образом:

создание рабочей группы для пересмотра решений, принимаемых МСЭК, в том числе в отношении должностных лиц;

разработка Минздрава и Минцифры плана цифровизации прохождения всех этапов экспертизы;

скорый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов, который проведет Пенсионный фонд вместе с ДБР, Нацполицией и СБУ;

вынесение на рассмотрение правительства законопроектов от Минздрава и Минсоцполитики по комплексной реформе МСЭК.

Отмечается, что система МСЭК состоит из учреждений центрального и регионального уровня. Минздрав образует только Центральную МСЭК, осуществляющую организационно-методические функции. Региональная же вертикаль включает 328 МСЭК, из них 25 областных бюро и более 300 центрально-городских и межрайонных комиссий. Управление деятельностью областных бюро МСЭК осуществляет руководитель, который назначается и увольняется учредителем – областным советом. То есть руководители местных комиссий назначаются распоряжением председателя областного совета на основании решения областного совета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленных нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц поручил ликвидировать эту систему. По его словам, ответственность должны понести в центральных органах власти по вертикали контроля за МСЭК. Министр здравоохранения Виктор Ляшко уже уволил руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии.