Кого в первую очередь будут мобилизовать с 1 ноября

В армию могут попасть мужчины, которые ранее были ограниченно пригодными

В Украине продолжили военное положение, а вместе с ним и всеобщую мобилизацию. Согласно действующему законодательству, призыву подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет, если они пригодны к службе по заключению военно-врачебной комиссии и не имеют права на отсрочку или бронь.

Адвокат Татьяна Савченков комментарии для УНИАН рассказала, что кардинальных изменений по призыву с 1 ноября нет. Согласно недавним нововведениям, мужчины до 25 лет не подлежат мобилизации, если они имеют статус призывников.

То есть, в этом возрасте военнообязанными есть граждане, которые служили в армии в мирное время или закончили военный вуз или военную кафедру.

Произошли некоторые изменения в мобилизации мужчин после 50 лет. Теперь граждан от 50 до 60 лет не могут призвать без приказа Генштаба ВСУ.

"Изменение произошло относительно недавно, — теперь не могут мобилизовать мужчин возрастом от 50 до 60 лет без приказа Генштаба ВСУ. То есть, на каждого военнообязанного такого возраста должен быть определенный приказ. Такое нововведение сделано на основании засекреченного документа. Его содержание якобы уже доведено до ТЦК, но еще не до всех. Но это правило уже действует", — отмечает юрист.

Также мобилизации подлежат мужчины 25-60 лет, даже если у них нет военного опыта, но они признаны медкомиссией пригодными к службе. Призвать могут лиц, у которых раньше был статус "ограниченно пригодный" во время военного положения из-за состояния здоровья. Таким мужчинам нужно пройти ВВК для определения пригодности к службе.

Напоминаем, что если гражданин имеет право на отсрочку, но его не подтвердил и не оформил документально, ему могут вручить повестку.

Также могут забрать в армию, если отсрочка оформлена неправильно или с нарушением законодательства.

Ранее Телеграф писал, смогут ли украинцы получить бронь от мобилизации в ноябре. Некоторым работникам могут аннулировать отсрочку.