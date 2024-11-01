Укр

Внезапно умер брат "Да Винчи": подробности

Автор
Татьяна Крутякова
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Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" Новость обновлена 01 ноября 2024, 17:10
Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи". Фото Коллаж "Телеграфа"

В пятницу, 1 ноября, внезапно скончался младший брат Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Из жизни ушел Иван Коцюбайло.

Об этом сообщил Бурштынский городской совет. Отмечается, что Ивану Коцюбайло было 27 лет, как и "Да Винчи", когда он погиб.

"Пусть душа Ивана обретет вечный покой, а Господь дарует семье силу и поддержку в это тяжелое время", — говорится в сообщении.

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#Украина #Умер #Да Винчи