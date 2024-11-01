Брат "Да Винчи" внезапно скончался накануне его дня рождения (фото)

В семью Коцюбайлов снова пришло горе

В пятницу, 1 ноября, внезапно скончался младший брат Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Из жизни ушел Иван Коцюбайло.

Об этом сообщил Бурштынский городской совет. Отмечается, что Ивану Коцюбайло было 27 лет, как и "Да Винчи", когда он погиб.

"Пусть душа Ивана обретет вечный покой, а Господь дарует семье силу и поддержку в это тяжелое время", — говорится в сообщении.

Иван Коцюбайло

Заметим, что младший брат "Да Винчи" умер накануне его дня рождения. В то же время, причину смерти Ивана не назвали, лишь написали, что в семью Коцюбайлов снова пришло "страшное горе".

Напомним, что 1 ноября командиру 1 ОМБ "Волки Да Винчи" Дмитрию Коцюбайло должно было исполниться 29 лет. В Киеве на Аскольдовой могиле состоялось богослужение в его память. "Да Винчи" погиб в возрасте 27 лет.

К тому же в честь его дня рождения в Донецкой области состоялось торжественное открытие памятной стелы в его честь, как сообщили в Отдельном батальоне "Волки Да Винчи".

Добавим, что сестра легендарного "Да Винчи" пошла служить в его батальон. Девушка подписала контракт с ВСУ и пошла служить в 1-й отдельный штурмовой батальон "Волки Да Винчи", который создал ее брат Дмитрий и которым он командовал вплоть до своей гибели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве простились с нардепом "Голоса" Олегом Макаровым.