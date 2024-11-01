Раптово помер брат "Да Вінчі": подробиці
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У п'ятницю, 1 листопада, раптово помер молодший брат Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі". З життя пішов Іван Коцюбайло.
Про це повідомила Бурштинська міська рада. Зазначається, що Івану Коцюбайлу було 27 років, як і "Да Вінчі", коли він загинув.
"Нехай душа Івана знайде вічний спокій, а Господь дарує родині силу й підтримку у цей тяжкий час", — йдеться у повідомленні.
Більше деталей про смерть брата "Да Вінчі" читайте за посиланням.