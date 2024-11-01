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Раптово помер брат "Да Вінчі": подробиці

Автор
Тетяна Крутякова
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Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" Новина оновлена 01 листопада 2024, 17:24
Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі". Фото Колаж "Телеграфу"

У п'ятницю, 1 листопада, раптово помер молодший брат Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі". З життя пішов Іван Коцюбайло.

Про це повідомила Бурштинська міська рада. Зазначається, що Івану Коцюбайлу було 27 років, як і "Да Вінчі", коли він загинув.

"Нехай душа Івана знайде вічний спокій, а Господь дарує родині силу й підтримку у цей тяжкий час", — йдеться у повідомленні.

Більше деталей про смерть брата "Да Вінчі" читайте за посиланням.

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#Україна #Помер #Да Вінчі