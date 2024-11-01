В Украине появился телефонный код "077": какой оператор и где купить

Не все владельцы айфонов смогут отправить SMS на такой номер

В пятницу, 1 ноября, "Киевстар" объявил о запуске продажи первых номеров с новым кодом "077". Он дополнит уже имеющиеся "067", "068", "096", "097" и "098" и увеличит емкость крупнейшего украинского оператора.

Первые номера с кодом "077" будут представлены как эксклюзивные, что означает особое сочетание цифр, которые абонент может выбрать самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба "Киевстар".

Отмечается, что эксклюзивный номер уже можно купить в фирменных магазинах оператора и торговых точках его партнеров.

"Отдельно в продажу будут выставлены уникальные номера, например – "077 777 77 77" и другие эксклюзивные комбинации. О старте продаж таких номеров, компания сообщит дополнительно", – говорится в пресс-релизе.

Новый код даст возможность выпустить еще 10 миллионов номеров в сети "Киевстар", что компания считает крайне необходимым, поскольку доля использования действующих кодов уже превышает 79% их общей вместимости.

Также в пресс-службе обратили внимание, что владельцам айфонов необходимо обновить операционную систему до IOS 18.1. Если смартфон не имеет такой возможности (iPhone 8 и модели предыдущих серий), отправка SMS на номера с кодом "077" будет недоступна.

Напомним, украинские мобильные операторы не смогут выполнить требование по обеспечению работы базовых станций без внешнего электроснабжения в течение 10 часов. "Киевстар", Vodafone и lifecell в общем заявлении назвали это нереалистичным.