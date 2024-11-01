В Україні з’явився телефонний код "077": який оператор і де купити

Не всі власники айфонів зможуть надіслати SMS на такий номер

У п’ятницю, 1 листопада, "Київстар" оголосив про запуск продажу перших номерів із новим кодом "077". Він доповнить вже наявні "067", "068", "096", "097" та "098" та збільшить ємність найбільшого українського оператора.

Перші номери з кодом "077" будуть представлені як ексклюзивні, що означає особливе поєднання цифр, які абонент може вибрати самостійно. Про це повідомила пресслужба "Київстару".

Зазначається, що ексклюзивний номер вже можна купити у фірмових магазинах оператора та торгових точках його партнерів.

"Окремо у продаж будуть виставлені унікальні номери, наприклад — "077 777 77 77" та інші ексклюзивні комбінації. Про старт продажу таких номерів компанія повідомить додатково", — йдеться в пресрелізі.

Новий код дасть можливість випустити ще 10 мільйонів номерів у мережі "Київстар", що компанія вважає вкрай необхідним, оскільки частка використання кодів, що діють, вже перевищує 79% їх загальної місткості.

Також у пресслужбі звернули увагу, що власникам айфонів необхідно оновити операційну систему до IOS 18.1. Якщо смартфон не має такої можливості (iPhone 8 та моделі попередніх серій), відправка SMS на номери з кодом "077" буде недоступною.

Нагадаємо, українські мобільні оператори не зможуть виконати вимоги щодо забезпечення роботи базових станцій без зовнішнього електропостачання протягом 10 годин. "Київстар", Vodafone та lifecell у спільній заяві назвали це нереалістичним.