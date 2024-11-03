Путіна "посадять в клітку" після виборів у США: колишній посол пояснив, хто на це здатний

Відомий політик і дипломат озвучив свій прогноз щодо перспектив для Путіна у разі перемоги Гарріс на виборах у США

У вівторок, 5 листопада, у США відбудуться президентські вибори і від їхніх результатів залежатиме, як Америка почне вибудовувати стосунки з Путіним і який "курс" обере. У разі перемоги кандидатки від Демократичної партії, нинішньоъ віце-президентки Камали Гарріс із президентом РФ розмова буде "дуже жорсткою".

Про це розповів український політик, посол України в Білорусі у 2010-2011 роках Роман Безсмертний у матеріалі: "Зустрічі Трампа з Путіним боятися не варто, а рішення про удари вглиб Росії вже прийнято — дипломат Безсмертний" .

"Розумієте, Гарріс ставиться до Путіна, як до злочинця, з якими вона розправлялася. Вона злочинця садить у клітку, а не веде з ним розмову. І в неї розмова дуже жорстка", — наголосив дипломат.

За його словами, Трамп — це "бізнесюк", який зустрічатиметься і сідатиме за стіл переговорів з ким завгодно. Однак від цього не буде жодного штибу, адже Путін і Трамп "знаходяться на протилежних курсах".

А Гарріс — це "прокурор", який дивиться на Путіна як на злочинця і вона точно зможе знайти інструменти, щоб "посадити його в клітку".

"Трамп — це бізнесюк, це не бізнесмен. А Гарріс прокурор. Бізнесюк буде сідати за стіл і говорити з ким завгодно. Так, з того буде нуль користі. І можливий фінансовий програш. Але він буде вести ці перемовини. Розказуючи, що в нього всі друзі. А Гарріс знайде інструмент, щоб посадити в клітку", — резюмував Безсмертний.

Також дипломат порадив людям передчасно "не наводити паніку" та спокійно дочекатися результатів виборів. Безсмертний упевнений, що у разі перемоги Камалла Гарріс точно діятиме щодо Путіна "рішуче" і дуже "жорстко".

"Я просто хочу сказати, що ви ще не знаєте, хто така Гарріс насправді у цьому відношенні. Вона не буде вести розмови, які веде Трамп. Вона просто посадить у клітку, коли не будуть виконувати те, про що домовилися. Про "посадить у клітку" я кажу метафорично, але треба розуміти, що це жорсткість, це чіткість, це дисципліна, це виконання домовленостей і так далі. Трамп же буде більше говорити, ніж робити", — додав політик.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україні варто готуватися до найгіршого з огляду на ситуацію в США на тлі президентських виборів. Про це заявив політолог Максим Яковлєв.