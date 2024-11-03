Экс-военком Борисов, сидя в СИЗО, пытался оформить инвалидность

Суд только уменьшил сумму залога с 69,7 до 39,3 миллионов гривен

Экс-начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, подозреваемый в легализации имущества преступным путем Евгений Борисов пытался оформить себе группу инвалидности.

Об этом сообщает "Главком", ссылаясь на данные судебного реестра. Материалы досудебного расследования свидетельствуют о том, что около 15 месяцев эксвоенком находится в следственном изоляторе. При этом сторона защиты в течение последних девяти месяцев принимала активные меры по получению Евгением Борисовым формы № 088/о и последующего направления подозреваемого на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) для оформления инвалидности.

По информации следствия, в настоящее время подозреваемый Борисов уволен из Вооруженных сил по состоянию здоровья со снятием с военного учета. Это означает, что в случае применения к нему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, бывший руководитель Одесского областного ТЦК может беспрепятственно пересечь государственную границу.

Кроме этого, сторона защиты настаивала на том, что Евгений Борисов якобы имеет букет болезней, а также нуждается в постоянном наблюдении ангиохирурга, невропатолога и кардиолога. Зато дальнейшее содержание под стражей "наносит подозреваемому нестерпимую боль и страдания".

Его оставили под стражей. Также суд назначил альтернативную меру пресечения в виде залога, но существенно уменьшил ее размер – с 69,7 млн грн до 39,3 млн грн. Если Евгений Борисов внесет эти средства на депозитный счет суда, то сможет выйти на свободу.

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