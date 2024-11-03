Ексвійськком Борисов, сидячи у СІЗО, намагався оформити інвалідність

Суд лише зменшив суму застави з 69,7 до 39,3 мільйона гривень

Ексначальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у легалізації майна злочинним шляхом Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності.

Про це повідомляє "Главком", посилаючись на дані судового реєстру. Матеріали досудового розслідування свідчать, що близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.

За інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений зі Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон.

Окрім цього, сторона захисту наполягала на тому, що Євген Борисов нібито має букет хвороб, а також потребує постійного нагляду ангіохірурга, невропатолога та кардіолога. Натомість подальше тримання під вартою "завдає підозрюваному нестерпного болю та страждань".

Його залишили під вартою. Також суд призначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, але суттєво зменшив його розмір – з 69,7 млн грн до 39,3 млн грн. Якщо Євген Борисов внесе ці кошти на депозитний рахунок суду, то зможе вийти на волю.

Раніше "Телеграф" писав, скільки одеському ексвійськкому світить по справі за курорти.