Нардеп раскрыл детали реформы МСЭК: что изменится с 2025 года

Новая система будет максимально цифровизирована

В Украине готовится масштабная реформа системы медико-социальной экспертизы (МСЭК). Законопроект, который разрабатывали с 2023 года, уже рассматривает правительство и вскоре он будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Вместо более 500 комиссий МСЭК заработают команды экспертов-врачей непосредственно в местах лечения и реабилитации пациентов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.

По словам нардепа, новая система будет максимально цифровизирована. "Это вроде бы должно убрать риски коррупции и человеческий фактор", — говорит Железняк.

Комплексные изменения в работе МСЭК заработают с 1 января 2025 года, говорит народный депутат, ссылаясь на слова Виктора Ляшко. До этого времени, как отметил Ляшко, "система будет работать, как работала с определенными точечными улучшениями".

Напомним, 22 октября президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по злоупотреблениям в системе МСЭК, в том числе незаконному оформлению инвалидности. По итогам заседания глава государства подписал указ о роспуске ведомства.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что после ликвидации старой системы МСЭК Украина перейдет на прозрачную цифровую модель по образцу европейских стран. Важной задачей является привлечение к ответственности виновных в коррупционных схемах и недопущение их на работу в новой системе.

Ранее "Телеграф" писал, решит ли реформа проблемы МСЭК. Аналитик дал интересный ответ.