Вместе "на щите": на фронте погибли боец и медикиня 3-й ОШБр, что о них известно (фото)

Женщина предоставила медицинскую помощь огромному количеству раненых

В воскресенье, 3 ноября, стало известно, что на фронте вместе со своим парнем Данилом "Берсерком", бойцом Третьей штурмовой бригады погибла медикиня Третьей отдельной штурмовой бригады сержант Валентина "Валькирия" Нагорная.

Об этом сообщила руководитель медслужбы 3-й ОШБр Виктория Ковач и волонтер Лилия Матвеева. Сообщениями они поделились на странице в Фейсбуке.

"Вместе воевали, вместе любили, вместе "на щите"… Пусть ваши души будут всегда вместе. Навеки в строю! Валькирия и Берсерк", — написала Лилия.

Виктория Ковач вспомнила путь Валентины Нагорной в армии:

"24 февраля мы спали с тобой на одном мате в одной из школ Киева, куда ты пришла на войну. В мае 2022 года на юге ты убеждала, что не сможешь уснуть, когда кто-то храпит, но прекрасно спала под отвратительную сирену, которая выла внутрь помещения. Под храп ты тоже спала. В подвалах, блиндажах, комнатах и ​​ямах. Со всем моим скепсисом по поводу отсутствия медицинского образования у тебя, в 2022 году ты доказала, что можешь и будешь. Биотехнолог и мастер маникюра, как никто, знавший цену жизни и смерти. Тебе подчинялись штанга и жизнь людей на стабе. За несколько дней до перевода из медроты мы говорили о смертности боевых медиков. И ты в шутку сказала мне, что когда-нибудь может и ты станешь одной из них. Ты умела любить и чувствовать жизнь – с театром в свободный вечер в столице и учебой в медакадемии. Человек, оказавший медицинскую помощь огромному количеству раненых. Мы никогда не считали количество, потому что и ты, и я считали это глупыми понтами, которые никак не влияют на суть. Нам тебя очень не хватит. Очень. В честь было служить вместе с тобой. Сержант Нагорная Валентина навсегда в строю", — написала она.

Ранее "Телеграф" писал, что воевавший за Украину доброволец из Тайваня погиб на фронте.