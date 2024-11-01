Вдова погибшего за Украину россиянина недовольна похоронами: кремировали без ее ведома

Запутанная история

Жена известного российского оппозиционного активиста Ильдара Дадина, воевавшего на стороне Украины и погибшего в Харьковской области, набросилась с обвинениями в адрес легиона "Свобода России". Женщина заявляет, что Дадина без ее ведома кремировали и захоронили на Байковом кладбище.

Тело бойца законной супруге передать отказались и похороны прошли без ее участия. Об этом Александра Свешникова сообщила на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня журналисты написали о том, что тело моего мужа, Ильдара Дадина было кремировано и захоронено на Байковом кладбище Киева. Всё это произошло без моего ведома и разрешения. О гибели Ильдара я узнала 6 октября и всё это время пыталась получить от легиона "Свобода России" тело моего мужа, чтобы достойно его похоронить рядом с моим отцом", — говорится в сообщении.

По словам Александры, с ней по поводу гибели Ильдара Дадина так никто и не связался, а его тело выдать ей отказались. Затем бойца кремировали и захоронили на Байковом кладбище.

Женщина утверждает, что она написала военнослужащему из легиона "Свобода России" Алексею Барановскому, чтобы узнать, как она может получить тело Дадина, однако с ней на связь так никто и не вышел. Затем ее направили в пресс-службу легиона и в конечном итоге отказали в выдаче тела.

"Я сразу написала Алексею Барановскому, чтобы узнать, как я могу получить тело Ильдара, оставила ему для связи мой номер телефона. Но Барановский лишь скрылся в туман и поехал в Вильнюс тусоваться. Поэтому 11 октября я написала уже напрямую в ЛСР, чтобы те отдали мне тело моего мужа. Но эти сволочи надо мной стали издеваться: сначала отправили меня в свою "пресс-службу", а под конец (25 октября) прямым текстом отказались выдать мне тело мужа, нагло заявив, что они захоронят его "по своим правилам"", — написала женщина.

Александра также утверждает, что у легиона "Свобода России" находился (и продолжает находиться) паспорт Ильдара со штампом о их браке и копия свидетельства о браке. Однако тело Дадина ей выдать все же отказались.

Она также написала о том, что у Дадина в последнее время было много разногласий с руководством легиона и она подозревает, что его могли "ликвидировать свои".

"Постоянно менялись версии, как погиб мой муж: то в результате артобстрела, то в результате атаки дрона, а несколько дней назад ЛСР официально заявил, что Ильдар погиб в результате автоматного огня. А теперь они кремировали его тело и похоронили прах — я начинаю всё больше и больше сомневаться в том, что Ильдар погиб именно от рук оккупантов, а не получил пулю в спину. Что, война всё спишет?", — резюмировала женщина.

Что публикует легион "Свобода России"

О смерти Ильдара Дадина в легионе сообщили всего неделю назад, хотя информация о его гибели появилась еще 5-6 октября.

Бойца действительно захоронили на Байковом кладбище. Об этом сообщил Алексей Барановский в Фейсбук.

Судя по опубликованным кадрам жены на похоронах не было.

Стоит отметить, что на опубликованных Александрой скринах виден четкий ответ представителей легиона "Свобода России".

Женщине написали о том, что Ильдар Дадин во время принятия на службу не указал ее как супругу или близкое лицо, которое следует уведомить в случае его гибели.

Кроме этого, он не высказывал устных просьб о передаче его тела или личных вещей ей.

Именно поэтому Дадина похоронили в соответствии с правилами, установленными для погибших бойцов Легиона.

При этом известно, что Дадин действительно был женат на гражданке Украины Александре Свешниковой.

Кто такой Ильдар Дадин

Дадин стал первым гражданином России, которого осудили по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В марте 2016 года ему назначили 3 года колонии по этому делу. Верховный суд – после того, как стало известно о пытках Дадина в колонии, – приговор отменил и признал за оппозиционером право на реабилитацию.

В феврале 2017-го он вышел на свободу. Статью, по которой судили активиста, с тех пор принято называть "дадинской".

Также Дадин участвовал в Революции Достоинства на Майдане зимой 2013-14 годов. После приговора Дадину в 2016 году активисты пришли под российское посольство в Киеве: на эту акцию они принесли импровизированную куклу, похожую на президента России Владимира Путина. Эту куклу "повесили" в знак протеста против тюремного заключения активиста.

Дадин уехал из РФ в Польшу в марте 2022-го, а затем прибыл в Украину и там летом 2023-го присоединился к "Сибирскому батальону". Это подразделение наряду с Легионом "Свобода России" и Русским добровольческим корпусом (РДК) состоит из россиян, которые борются с агрессией своей страны против Украины.

Дадин выбрал себе позывной "Ганди" – в честь индийского политика и борца за независимость Махатмы Ганди, сторонника ненасильственного сопротивления.

Информация о смерти Дадина появилась 6 октября. Сообщалось, что он погиб в Харьковской области в ходе артиллерийского обстрела.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вокруг "Грузинского легиона" разгоняют скандал. Его лидеров обвиняют в "воровстве", но сами военные указывают на российский след таких заявлений.