Разом "на щиті": на фронті загинули боєць та медикиня 3-ї ОШБр, що про них відомо (фото)

Жінка надала медичну допомогу величезній кількості поранених

У неділю, 3 листопада, стало відомо, що на фронті разом зі своїм хлопцем Данилом "Берсерком", бійцем Третьої штурмової бригади, загинула медикиня Третьої окремої штурмової бригади сержант Валентина "Валькірія" Нагорна.

Про це повідомила керівниця медслужби 3-ї ОШБр Вікторія Ковач та волонтерка Лілія Матвєєва. Дописами вони поділились на сторінці у Фейсбук.

"Разом воювали, разом кохали, разом "на щиті"… Хай ваші душі будуть завжди разом. Навіки в строю! Валькірія та Берсерк", — написала Лілія.

Вікторія Ковач згадала шлях Валентини Нагорної у війську:

"24 лютого ми спали з тобою на одному маті в одній зі шкіл Києва, куди ти прийшла на війну. У травні 2022 на півдні ти переконувала, що не зможеш заснути, коли хтось хропе, але чудово спала під огидну сирену, яка вила всередину приміщення. Під хропіння ти теж спала. В підвалах, бліндажах, кімнатах і ямах. Зі всім моїм скепсисом щодо відсутності медичної освіти у тебе, у 2022 році ти довела, що можеш і будеш. Біотехнолог і майстер манікюру, яка, як ніхто, знала ціну життя і смерті. Тобі підкорялися штанга і життя людей на стабі. За кілька днів до переведення з медроти, ми говорили про смертність бойових медиків. І ти жартома сказала мені, що колись може і ти станеш однією з них. Ти вміла любити і відчувати життя – з театром у вільний вечір у столиці і навчанням у медакадемії. Людина, яка надала медичну допомогу величезній кількості поранених. Ми ніколи не рахували кількість, бо і ти, і я вважали це дурними понтами, які ніяк не впливають на суть. Нам тебе дуже не вистачатиме. Дуже. За честь було служити разом з тобою. Сержант Нагорна Валентина назавжди в строю".

Раніше "Телеграф" писав, що доброволець із Тайваню, який воював за Україну, загинув на фронті.