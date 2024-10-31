Налогов "задним числом" не будет? Нардеп указал на три вещи

Ранее законопроект о повышении налогов раскритиковало Юридическое управление Рады

В среду, 30 октября, истекло время на президентское вето для налогового закона 11416д, предусматривающего повышение налогов "задним числом". 31 октября — последний день, когда его можно подписать, так чтобы новые налоги вступили с нового месяца, но законопроект "застрял" в Офисе президента.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он акцентировал внимание на трех моментах.

"Но уже точно можно сказать три вещи: "задним числом" не получилось обложить налогом (кроме банков); эта спешка потом закончилась тем, что закон валяется в ОП более полумесяца; ну и явно это уже не 30 млрд в этом году", — пишет нардеп.

Напомним, 17 сентября депутаты Верховной Рады Украины проголосовали в первом чтении за закон о повышении налогов. В нем предлагается увеличение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем. При этом изменения хотели ввести "задним числом", с 1 октября.

Стоит отметить, что законопроект о повышении налогов раскритиковало Юридическое управление Рады. По мнению юристов, он не соответствует Конституции. Некоторые его нормы также не согласовываются с законами Украины и не учитывают правовую позицию Конституционного Суда Украины.

Ранее мы писали, что депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала в комментарии "Телеграфу", что часть нардепов обратились к президенту с предложением ветировать этот документ из-за риска нанести серьезный ущерб экономике. Она подвергла критике нормы этого закона.